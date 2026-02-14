Цвијановић: Сретење - симбол борбе за слободу

Извор:
АТВ
14.02.2026
09:37
Коментари:0
Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић честитала је свим Србима Сретење - Дан државности Србије и Републике Српске, истичући да је овај празник симбол борбе за слободу и потврда државотворне свијести и уставне зрелости српског народа.
- Свим Србима упућујем искрене честитке поводом Сретења, заједничког свесрпског празника који свједочи о нашем националном јединству, празника који потврђује наше историјско трајање и нераскидиве везе - навела је Цвијановићева у честитки.
Хроника
Нови детаљи несреће у којој је погинула Татјана Јечменица: Тестиран возач камиона
Она је истакла да је Сретење јасна порука да су слобода и право на властите институције вриједности од којих српски народ не одустаје.
- Ослањајући се на славну прошлост градимо будућност засновану на стабилности и снази институција, одлучни да очувамо идентитет и права српског народа гдје год он живио - истакла је Цвијановићева.
Бања Лука
Дио Бањалуке данас без гријања
Република Српска и Србија од прошле године заједнички обиљежавају Сретење - Дан државности Србије и Дан државности Републике Српске, који одсликава основне вриједности као темељ државности Српске, позивајући на заједништво, јединство и снагу, те наглашавајући важност очувања и јачања Српске
Најновије
Најчитаније
09
55
09
53
09
50
09
44
09
38
Тренутно на програму