У Вишеграду наставак обиљежавања Сретења

Извор:
СРНА
14.02.2026
08:14
Коментари:1
У Вишеграду ће данас бити обиљежени Дан државности Републике Српске и Дан државности Србије - Сретење, Дан бораца и Првог српског устанка.
Свечаној академији, која ће бити одржана у 13.00 часова у Андрићграду, присуствоваће предсједник Владе Републике Српске Саво Минић.
Програм почиње у 10.30 часова служењем парастоса погинулим борцима Војске Републике Српске у манастиру Добрун и полагањем вијенаца и цвијећа на споменик Карађорђу.
Полагање цвијећа код централног споменика на Тргу палих бораца планирано је за 12.00 часова.
У оквиру обиљежавања Сретења, у Бањалуци је јуче отворен објекат за онкологију и хематологију са палијативном његом Универзитетског клиничког центра Републике Српске и одржана свечана академија у присуству високих званичника Српске и Србије.
Програм се наставља сутра у Орашцу и Крагујевцу.
Свечаност у Орашцу биће одржана код споменика вожду Карађорђу са почетком у 11.00 часова, а присуствоваће јој премијер Минић и предсједник Народне скупштине Републике Српске Ненад Стевандић.
Свечана академија, којој ће присуствовати Стевандић и министар рада и борачко-инвалидске заштите Републике Српске Радан Остојић, биће одржана у Крагујевцу са почетком у 14.00 часова.
Република Српска и Србија од прошле године заједнички обиљежавају Сретење - Дан државности Србије и Дан државности Републике Српске, који одсликава основне вриједности као темељ државности Српске, позивајући на заједништво, јединство и снагу, те наглашавајући важност очувања и јачања Српске.
Војска Републике Српске формирана је 12. маја 1992. године, а према подацима тадашњег Генералштаба, на крају рата бројала је око 210.000 мобилисаних бораца. У Одбрамбено-отаџбинском рату од 1992. до 1995. године погинула су 23.752 борца.
Први српски устанак против отоманске власти подигнут је 15. фебруара 1804. године у Орашцу и представља један од најзначајнијих догађаја у српској историји.
