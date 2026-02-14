Logo
Large banner

У Вишеграду наставак обиљежавања Сретења

Извор:

СРНА

14.02.2026

08:14

Коментари:

1
Свечана академија Сретење 2026
Фото: АТВ

У Вишеграду ће данас бити обиљежени Дан државности Републике Српске и Дан државности Србије - Сретење, Дан бораца и Првог српског устанка.

Свечаној академији, која ће бити одржана у 13.00 часова у Андрићграду, присуствоваће предсједник Владе Републике Српске Саво Минић.

илу-свијећа-0602026

Друштво

Данас су Задушнице: Шта треба урадити за покојнике?

Програм почиње у 10.30 часова служењем парастоса погинулим борцима Војске Републике Српске у манастиру Добрун и полагањем вијенаца и цвијећа на споменик Карађорђу.

Полагање цвијећа код централног споменика на Тргу палих бораца планирано је за 12.00 часова.

У оквиру обиљежавања Сретења, у Бањалуци је јуче отворен објекат за онкологију и хематологију са палијативном његом Универзитетског клиничког центра Републике Српске и одржана свечана академија у присуству високих званичника Српске и Србије.

Програм се наставља сутра у Орашцу и Крагујевцу.

Ердоан Моранкић

БиХ

Дан жалости због погибије младића у Сарајеву

Свечаност у Орашцу биће одржана код споменика вожду Карађорђу са почетком у 11.00 часова, а присуствоваће јој премијер Минић и предсједник Народне скупштине Републике Српске Ненад Стевандић.

Свечана академија, којој ће присуствовати Стевандић и министар рада и борачко-инвалидске заштите Републике Српске Радан Остојић, биће одржана у Крагујевцу са почетком у 14.00 часова.

Република Српска и Србија од прошле године заједнички обиљежавају Сретење - Дан државности Србије и Дан државности Републике Српске, који одсликава основне вриједности као темељ државности Српске, позивајући на заједништво, јединство и снагу, те наглашавајући важност очувања и јачања Српске.

sveti trifun sc

Друштво

Прослављамо Светог Трифуна: Његова глава се налази у једној цркви на Балкану

Војска Републике Српске формирана је 12. маја 1992. године, а према подацима тадашњег Генералштаба, на крају рата бројала је око 210.000 мобилисаних бораца. У Одбрамбено-отаџбинском рату од 1992. до 1995. године погинула су 23.752 борца.

Први српски устанак против отоманске власти подигнут је 15. фебруара 1804. године у Орашцу и представља један од најзначајнијих догађаја у српској историји.

Подијели:

Таг :

Дан државности - Сретење

Коментари (1)
Large banner

Прочитајте више

На Минхенској конференцији о европској безбједности

Свијет

На Минхенској конференцији о европској безбједности

1 ч

0
Погинула бивша тенисерка Татјана Јечменица

Хроника

У језивој несрећи погинула Татјана Јечменица

2 ч

0
Ђоан Пењароја, тренер Партизана

Кошарка

Невјерица: Хитно затражена провјера суђења након пораза Партизана од Реала

10 ч

0
Италијан гледао како му лопов из БиХ улази у кућу па га увукао у клопку

Свијет

Италијан гледао како му лопов из БиХ улази у кућу па га увукао у клопку

10 ч

0

Више из рубрике

Цвијановићева са Вучићем у Минхену

Република Српска

Цвијановићева са Вучићем у Минхену

11 ч

0
Састанак у Минхену

Република Српска

Цвијановић са директором Националног савјета за енергетску доминацију при Бијелој кући

12 ч

0
Никол Мегроу

Република Српска

Цвијановићева се сусрела са Никол Мегроу

13 ч

0
Милорад Додик на Свечаној академији

Република Српска

Додик: Српска има право да слави своју државност

14 ч

1

  • Најновије

  • Најчитаније

09

55

Новак Ђоковић објавио емотивну поруку након смрти Татјане Јечменице

09

53

Шта значи када на Светог Трифуна падну киша или снијег

09

50

Познато стање малољетнице којој је ампутирана нога након несреће

09

44

Хорор у Хрватској: Претрчавали ауто-пут, па погинули

09

38

Убиство у БиХ: Злочин пријавио радник Хитне

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner