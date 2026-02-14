Logo
Large banner

Прослављамо Светог Трифуна: Његова глава се налази у једној цркви на Балкану

Извор:

Курир

14.02.2026

08:06

Коментари:

0
Прослављамо Светог Трифуна: Његова глава се налази у једној цркви на Балкану

Православни вјерници 14. фебруара славе Светог мученика Трифуна, који је у народу познат и под именима Свети Трипун, Свети Тривун, Орезач, Зарезан и Зарезојло јер се сматра заштитником виноградара и пољских радова.

Трифун је рођен у селу Кампсади у Фригији у Анадолији (данашња Турска) од сиромашних родитеља. Био је веома побожан од најранијег дјетињства. Као дијете, вријеме је проводио чувајући гуске, а од Бога је добио „дар чудотворства и исцјељења“, па је током свог живота исцијелио многе болеснике, истјеривао демоне из запосједнутих људи и помагао онима који су му се обраћали за помоћ.

цвијановић минхен

Свијет

На Минхенској конференцији о европској безбједности

У то вријеме на чело Римског царства дошао је цар Гордијан (159 - 238), који је владао само 22 дана. Према предању, његова ћерка Гордијана је „сишла с ума", и тиме бацила свога оца у велику жалост. Сви љекари нису могли лудој Гордијани да помогну. Тада је зли дух из дјевојке проговорио и рекао да њега нико не може истјерати осим Трифуна.

Цар је по цијелом царству тражио све оне који се зову Трифун. Послије многих Трифуна који су прошли кроз палату, један млади Трифун, познат као велики хришћански вјерник, доведен је у Рим гдје је истјерао ђавола из цареве ћерке и излијечио је. Пресрећни цар Гордије је богато наградио Трифуна, а он је по повратку све дарове раздијелио сиромашнима.

У свом селу, Трифун је наставио да чува гуске и моли се Богу. Године 249. на римски престо сјео је цар Трајан Деције, који је био познат по томе што је спроводио страшне прогоне хришћана. С обзиром на то да Трифун, познат као велики хришћански вјерник и мисионар, није желио да се одрекне Христа и своје вјере, погубљен је у Никеји по наређењу цара Деција 250. године одрубљивањем главе. Сахрањен је у Кампсади гдје је и рођен.

Татјана Јечменица

Хроника

У језивој несрећи погинула Татјана Јечменица

Прије погубљења, Свети Трифун био је сурово мучен, међутим сва мучења је подносио и с радошћу говорио: „О, кад бих се могао удостојити, да огњем и мукама скончам за име Исуса Христа Господа и Бога мога!" Пошто није умирао, мучитељи су га осудили на посјечење мачем. Пред смрт Трифун се помолио Богу и предао душу Творцу.

Деције Трајан је убијен 251. године током битке против варвара и тако постао први римски цар који је био убијен у бици.

Мошти Светог Трифуна су из Кампсаде, не зна се тачно када, пренијете у Цариград одакле је глава Светог Трифуна донијета у Котор у Цркву Светог Трифуна која је саграђана 809. године. На олтарској прегради је угравирана 809. година што значи да су мошти донесене заједно са олтарском преградом на коју је уклесана година која датира из Цариграда.

Свети Трифун се изузетно поштује у српском народу. У славу Светог Трифуна саграђене су црква Цветог Трифуна на Топчидеру у Београду, црква Светог Трифуна у Клинцима у Црној Гори, црква Светог Трифуна у Малом Мокром Лугу, црква Светог Трифуна у Гудурици код Вршца и друге.

Пењароја

Кошарка

Невјерица: Хитно затражена провјера суђења након пораза Партизана од Реала

Светог Трифуна славе еснафи, виноградари и механџије. Слава Свети Трифун се на посебан начин обиљежава у домаћинствима која се искључиво баве виноградарством и воћарством уз пресјецање славског колача и симболичног орезивања чокота у виноградима. Посебно у виноградарским крајевима Војводине, Шумадије и Поморавља то је највећи винарско-виноградарски празник.

Свети Трифун се сматра чуварем биља, њему се вјерници моле да сачува њиве и винограде од штеточина, а вјерује се да управо 14. фебруара природа почиње да се буди из зимског сна, уз буђење љубави код људи.

Подијели:

Тагови :

православље

Sveti Trifun

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Италијан гледао како му лопов из БиХ улази у кућу па га увукао у клопку

Свијет

Италијан гледао како му лопов из БиХ улази у кућу па га увукао у клопку

10 ч

0
Теретни брод ударио у Титову резиденцију

Регион

Инцидент на Јадрану: Теретни брод ударио у Титову резиденцију

11 ч

0
Да ли је гријех прати веш на црвено слово: Свештеник ријешио дилему

Друштво

Да ли је гријех прати веш на црвено слово: Свештеник ријешио дилему

11 ч

0
Ilustracija: Stomak, bolovi

Здравље

Нутриционисти открили која је најгора навика за метаболизам

11 ч

0

Више из рубрике

Да ли је гријех прати веш на црвено слово: Свештеник ријешио дилему

Друштво

Да ли је гријех прати веш на црвено слово: Свештеник ријешио дилему

11 ч

0
Сви причају о свадби у Херцеговини

Друштво

Сви причају о свадби у цркви Светог Илије: Младенци главна тема

11 ч

0
Ево колико ћете платити ако нисте паркирали како треба

Друштво

Ево колико ћете платити ако нисте паркирали како треба

11 ч

0
Сутра су Велике задушнице, а ово никако не треба да радите

Друштво

Сутра су Велике задушнице, а ово никако не треба да радите

12 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

09

55

Новак Ђоковић објавио емотивну поруку након смрти Татјане Јечменице

09

53

Шта значи када на Светог Трифуна падну киша или снијег

09

50

Познато стање малољетнице којој је ампутирана нога након несреће

09

44

Хорор у Хрватској: Претрчавали ауто-пут, па погинули

09

38

Убиство у БиХ: Злочин пријавио радник Хитне

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner