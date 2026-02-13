Logo
Large banner

Инцидент на Јадрану: Теретни брод ударио у Титову резиденцију

Извор:

Индекс

13.02.2026

22:55

Коментари:

0
Теретни брод ударио у Титову резиденцију
Фото: Радио Корзо

У ријечкој луци догодила се вечерас, 13. фебруара поморска несрећа у којој се теретни брод сударио са бродом ''Галеб'', пловећом резиденцијом Јосипа Броза Тита, доживотног предсједника и маршала некадашње Социјалистичке Федеративне Републике Југославије.

Несрећа се догодила док је Галеб био усидрен на ријечком лукобрану, а током маневрисања, у њега је ударио теретни брод Deniz Akay, који плови под заставом Барбадоса и требало је да исплови из Ријеке ка Турској, преноси Индекс.

Капетан: Највјероватније отказао погонски систем

Капетан Лучке управе Ријека, Дарко Глажар саопштио је да је, према првим информацијама, турском броду највјероватније отказао погонски систем и да му је одмах забрањено испловљавање из луке док се не утврде све потребне чињенице у овом судару.

uvidjaj policija rs

Србија

Трагичан судар шлепера и џипа код Орловаче

Такође, према првим информацијама, нико није повријеђен, а штета на оба брода биће накнадно утврђена, наводи хрватски портал.

Галеб или Брод мира је био школски брод Југословенске ратне морнарице и резиденцијална јахта коју је користио предсједник СФРЈ Јосип Броз Тито на својим бројним путовањима и за угошћивање бројних државника и познатих особа.

Подијели:

Тагови :

incident

Хрватска

Brod

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Опсадно стање у Котору: Специјалци претресају и блокирају путеве

Регион

Опсадно стање у Котору: Специјалци претресају и блокирају путеве

4 ч

0
Црна Гора увела категорију сталног сезонског радника

Регион

Црна Гора увела категорију сталног сезонског радника

8 ч

0
Веселин Баровић пуштен да се брани са слободе

Регион

Веселин Баровић пуштен да се брани са слободе

10 ч

0
Ухапшен Веселин Баровић

Регион

Ухапшен Веселин Баровић

17 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

23

07

Невјерица: Хитно затражена провјера суђења након пораза Партизана од Реала

22

59

Италијан гледао како му лопов из БиХ улази у кућу па га увукао у клопку

22

55

Инцидент на Јадрану: Теретни брод ударио у Титову резиденцију

22

50

Да ли је гријех прати веш на црвено слово: Свештеник ријешио дилему

22

44

Нутриционисти открили која је најгора навика за метаболизам

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner