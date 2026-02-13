Инцидент на Јадрану: Теретни брод ударио у Титову резиденцију

Извор:
13.02.2026
22:55
У ријечкој луци догодила се вечерас, 13. фебруара поморска несрећа у којој се теретни брод сударио са бродом ''Галеб'', пловећом резиденцијом Јосипа Броза Тита, доживотног предсједника и маршала некадашње Социјалистичке Федеративне Републике Југославије.
Несрећа се догодила док је Галеб био усидрен на ријечком лукобрану, а током маневрисања, у њега је ударио теретни брод Deniz Akay, који плови под заставом Барбадоса и требало је да исплови из Ријеке ка Турској, преноси Индекс.
Капетан Лучке управе Ријека, Дарко Глажар саопштио је да је, према првим информацијама, турском броду највјероватније отказао погонски систем и да му је одмах забрањено испловљавање из луке док се не утврде све потребне чињенице у овом судару.
Такође, према првим информацијама, нико није повријеђен, а штета на оба брода биће накнадно утврђена, наводи хрватски портал.
Галеб или Брод мира је био школски брод Југословенске ратне морнарице и резиденцијална јахта коју је користио предсједник СФРЈ Јосип Броз Тито на својим бројним путовањима и за угошћивање бројних државника и познатих особа.
