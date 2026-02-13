Logo
Large banner

Ухапшен Веселин Баровић

Извор:

СРНА

13.02.2026

08:34

Коментари:

0
Ухапшен Веселин Баровић

Подгоричанин В. Б. /73/ ухапшен је под сумњом да је утајио порез већи од 300.000 евра јер није пријавио разлику између куповне и продајне цијене након што је свој удио у једном подгоричком предузећу продао за већи износ него за који је купљен.

Црногорски медији преносе да је ухапшен контроверзни црногорски бизнисмен Веселин Баровић, дугогодишњи пријатељ бившег предсједника Црне Горе Мила Ђукановића.

Мушкарац се сумњичи да је 2018. године купио седам одсто власничког удјела у једном подгоричком предузећу за 98.000 евра, а затим је тај удио продао за 3.785.704 евра, саопштила је Управа полиције.

Разлику између куповне и продајне цијене, у износу од 3.687.704 евра није пријавио у законском року, чиме је, обрачуном пореза на капиталну добит за 2018. годину, утајио 331.893 евра за колико је оштетио државни буџет остваривши противправну имовинску корист.

Полиција је синоћ претресла више објеката на подручју Подгорице, Даниловграда и Будве које користи осумњичени, те пронашла два пиштоља и муницију у илегалном посједу.

Полиција Црна Гора

Регион

Полиција претреса куће и станове бизнисмена Веселина Баровића

Он ће бити спроведен у Основно државно тужилаштво у Подгорици, а против њега биће поднесена и кривична пријава због сумње да је извршио кривично дјело недозвољено држање и ношење оружја и експлозивних материја.

Баровић је оптужен за шверц цигарета у Италији и бивши је предсједник Кошаркашког савеза Црне Горе.

Подијели:

Тагови :

Веселин Баровић

Црна Гора

Шверц цигарета

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Полицијски пас Реа пронашао готово 6 kg кокаина у Загребу

Регион

Полицијски пас Реа пронашао готово 6 kg кокаина у Загребу

4 ч

0
Скандал у Хрватској! Докторка хитне помоћи снимљена како шмрче кокаин

Регион

Скандал у Хрватској! Докторка хитне помоћи снимљена како шмрче кокаин

4 ч

0
Полиција претреса куће и станове бизнисмена Веселина Баровића

Регион

Полиција претреса куће и станове бизнисмена Веселина Баровића

17 ч

0
Од полиције се тражи стални надзор за Весну Меденицу

Регион

Од полиције се тражи стални надзор за Весну Меденицу

17 ч

0

Више из рубрике

Полицијски пас Реа пронашао готово 6 kg кокаина у Загребу

Регион

Полицијски пас Реа пронашао готово 6 kg кокаина у Загребу

4 ч

0
Скандал у Хрватској! Докторка хитне помоћи снимљена како шмрче кокаин

Регион

Скандал у Хрватској! Докторка хитне помоћи снимљена како шмрче кокаин

4 ч

0
Забрањено размножавање паса и мачака до 2030: Строге казне за прекршаје

Регион

Забрањено размножавање паса и мачака до 2030: Строге казне за прекршаје

5 ч

0
Снажан земљотрес погодио Албанију

Регион

Снажан земљотрес погодио Албанију

15 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

12

57

Нова пријава против бизнисмена из Дубице, оштетио фирму за 2,4 милиона КМ

12

53

Влада Српске: Поводом Сретења у понедјељак нерадни дан

12

50

Возила смрскана: Судар камиона и два аутомобила на путу Добој-Дервента

12

37

Откривени случајеви афричке куге свиња

12

37

Одборнику у БиХ запаљен аутомобил

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner