Ухапшен Веселин Баровић

Подгоричанин В. Б. /73/ ухапшен је под сумњом да је утајио порез већи од 300.000 евра јер није пријавио разлику између куповне и продајне цијене након што је свој удио у једном подгоричком предузећу продао за већи износ него за који је купљен.
Црногорски медији преносе да је ухапшен контроверзни црногорски бизнисмен Веселин Баровић, дугогодишњи пријатељ бившег предсједника Црне Горе Мила Ђукановића.
Мушкарац се сумњичи да је 2018. године купио седам одсто власничког удјела у једном подгоричком предузећу за 98.000 евра, а затим је тај удио продао за 3.785.704 евра, саопштила је Управа полиције.
Разлику између куповне и продајне цијене, у износу од 3.687.704 евра није пријавио у законском року, чиме је, обрачуном пореза на капиталну добит за 2018. годину, утајио 331.893 евра за колико је оштетио државни буџет остваривши противправну имовинску корист.
Полиција је синоћ претресла више објеката на подручју Подгорице, Даниловграда и Будве које користи осумњичени, те пронашла два пиштоља и муницију у илегалном посједу.
Он ће бити спроведен у Основно државно тужилаштво у Подгорици, а против њега биће поднесена и кривична пријава због сумње да је извршио кривично дјело недозвољено држање и ношење оружја и експлозивних материја.
Баровић је оптужен за шверц цигарета у Италији и бивши је предсједник Кошаркашког савеза Црне Горе.
