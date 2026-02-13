Полицијски пас Реа пронашао готово 6 kg кокаина у Загребу

Извор:
13.02.2026
Загребачка полиција довршила је криминалистичко истраживање над 35-годишњаком због сумње у неовлаштену производњу и промет дрогама, након што је у његову аутомобилу пронађено готово шест килограма кокаина. Мушкарац је заустављен у рутинској саобраћајној контроли, а кључну улогу у откривању дроге одиграо је службени полицијски пас, саопштила је ПУ загребачка.
Полицијски службеници Мобилне јединице саобраћајне полиције јуче су, 12. фебруара, око 15:10 на Љубљанској авенији у Загребу зауставили аутомобил марке Мерцедес шибенских регистарских ознака којим је управљао 35-годишњак. Током поступања, полицајци су посумњали у незаконито поступање возача те су затражили помоћ колега.
На мјесто догађаја убрзо је стигао полицијски тим са службеним псом за детекцију дрога Реом. Пас је одмах реаговао и детектовао присутност дроге у возилу 35-годишњака, потврдивши тако сумње саобраћајних полицајаца.
Темељем судског налога обављена је претрага аутомобила. У простору испод мјењача полицајци су пронашли седам пластичних омота у којима се налазило укупно 5724,2 грама кокаина. Истраживањем је утврђено да је осумњичени набавио дрогу ради даљње препродаје. Након довршеног криминалистичког истраживања, 35-годишњак је предат притворском надзорнику, а против њега је поднесена кривична пријава Тужилаштву у Загребу.
