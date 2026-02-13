Logo
Полицијски пас Реа пронашао готово 6 kg кокаина у Загребу

Извор:

Индекс

13.02.2026

08:31

Полицијски пас Реа пронашао готово 6 kg кокаина у Загребу
Фото: PU Zagrebačka

Загребачка полиција довршила је криминалистичко истраживање над 35-годишњаком због сумње у неовлаштену производњу и промет дрогама, након што је у његову аутомобилу пронађено готово шест килограма кокаина. Мушкарац је заустављен у рутинској саобраћајној контроли, а кључну улогу у откривању дроге одиграо је службени полицијски пас, саопштила је ПУ загребачка.

Сумњиво понашање током контроле саобраћаја

Полицијски службеници Мобилне јединице саобраћајне полиције јуче су, 12. фебруара, око 15:10 на Љубљанској авенији у Загребу зауставили аутомобил марке Мерцедес шибенских регистарских ознака којим је управљао 35-годишњак. Током поступања, полицајци су посумњали у незаконито поступање возача те су затражили помоћ колега.

Пас Реа нањушио дрогу

На мјесто догађаја убрзо је стигао полицијски тим са службеним псом за детекцију дрога Реом. Пас је одмах реаговао и детектовао присутност дроге у возилу 35-годишњака, потврдивши тако сумње саобраћајних полицајаца.

Кокаин скривен испод мјењача

Темељем судског налога обављена је претрага аутомобила. У простору испод мјењача полицајци су пронашли седам пластичних омота у којима се налазило укупно 5724,2 грама кокаина. Истраживањем је утврђено да је осумњичени набавио дрогу ради даљње препродаје. Након довршеног криминалистичког истраживања, 35-годишњак је предат притворском надзорнику, а против њега је поднесена кривична пријава Тужилаштву у Загребу.

(Индекс)

