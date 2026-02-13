Извор:
Предсједнику Руске Федерације Владимиру Путину вјерује 78 одсто Руса, а 80 одсто испитаника вјерује да он добро ради, показали су резултати анкете коју је спровео Фонд јавног мњења.
Укупно 52 одсто анкетираних дало је позитивну оцјену раду владе, а 56 одсто сматра да премијер Михаил Мишустин добро ради.
Ниво подршке политичкој странци Јединствена Русија износи 40 одсто, Комунистичкој партији 10 одсто, Либерално-демократској партији осам одсто, странци Нови људи четири одсто, а странци Праведна Русија за истину три одсто, преноси ТАСС.
Анкета је проведена од 6. до 8. фебруара на узроку од 1.500 Руса.
