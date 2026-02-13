Logo
Large banner

Путину вјерује 78 одсто Руса

Извор:

СРНА

13.02.2026

09:41

Коментари:

4
Путину вјерује 78 одсто Руса
Фото: Tanjug/AP/Sputnik/Mikhail Sinitsyn

Предсједнику Руске Федерације Владимиру Путину вјерује 78 одсто Руса, а 80 одсто испитаника вјерује да он добро ради, показали су резултати анкете коју је спровео Фонд јавног мњења.

Укупно 52 одсто анкетираних дало је позитивну оцјену раду владе, а 56 одсто сматра да премијер Михаил Мишустин добро ради.

Ниво подршке политичкој странци Јединствена Русија износи 40 одсто, Комунистичкој партији 10 одсто, Либерално-демократској партији осам одсто, странци Нови људи четири одсто, а странци Праведна Русија за истину три одсто, преноси ТАСС.

Анкета је проведена од 6. до 8. фебруара на узроку од 1.500 Руса.

Подијели:

Тагови :

Владимир Путин

Русија

Коментари (4)
Large banner

Прочитајте више

Путинова заштита од државног удара: Све је на једном човјеку – дао му је потпуну контролу

Свијет

Путинова заштита од државног удара: Све је на једном човјеку – дао му је потпуну контролу

22 ч

0
Да ли ће Трамп на Параду побједе? Ево шта каже Кремљ

Свијет

Да ли ће Трамп на Параду побједе? Ево шта каже Кремљ

1 д

0
Зеленски неће на изборе: Ударио контру Трампу и Путину

Свијет

Зеленски неће на изборе: Ударио контру Трампу и Путину

1 д

0
Сергеј Лавров

Свијет

Лавров: Путин и Трамп се одлично разумију

1 д

0

Више из рубрике

Њемачка разматра укидање радног времена од 8 сати

Свијет

Њемачка разматра укидање радног времена од 8 сати

3 ч

0
Џефри Епстајн

Свијет

Бивши норвешки премијер званично оптужен за озбиљну корупцију због веза са Епстином

3 ч

0
Нови скандал у Лувру: Ухапшено 10 особа

Свијет

Нови скандал у Лувру: Ухапшено 10 особа

3 ч

0
Пожар прогутао хотел у Мађарској, има мртвих!

Свијет

Пожар прогутао хотел у Мађарској, има мртвих!

3 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

13

00

Додик: Слобода је највећа вриједност и дужни смо да је чувамо

12

57

Нова пријава против бизнисмена из Дубице, оштетио фирму за 2,4 милиона КМ

12

53

Влада Српске: Поводом Сретења у понедјељак нерадни дан

12

50

Возила смрскана: Судар камиона и два аутомобила на путу Добој-Дервента

12

37

Откривени случајеви афричке куге свиња

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner