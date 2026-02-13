Logo
Large banner

Нови скандал у Лувру: Ухапшено 10 особа

Извор:

Агенције

13.02.2026

09:31

Коментари:

0
Нови скандал у Лувру: Ухапшено 10 особа
Фото: Pexels

Париска полиција разбила је организовану превару у музеју Лувр и притворила 10 особа, међу којима су запослени у музеју и туристички водичи, осумњичени да су кинеским посјетиоцима продавали лажне улазнице и претрпавали туре водича, сазнају данас, 13. фебруара, француски медији.

Према наводима листа "Ле Парисиен", полиција је осумњичене ухапсила у уторак након што је управа Лувра пријавила "нерегуларности".

Како преноси Јуроњуз, одузета су три возила, 130.000 евра у готовини, скоро 200.000 евра на банковним рачунима и више банкарских сефова са великим сумама новца, преноси Танјуг.

У саопштењу управа музеја наводи да је уведен "структуисани анти-преварни план" који обухвата мапирање превара, правне, техничке и контролне мјере, као и праћење резултата.

Разоткривање преваре долази након низа изазова за Лувр, укључујући штрајк запослених незадовољних платама и радним условима, што је довело до дјелимичног затварања музеја сваке недјеље.

Музеј је критикован и због повећања цијена улазница за посјетиоце ван Европе са 22 на 32 евра, у оквиру националне политике "диференцираних цијена" коју примјењују и други културни објекти у Француској.

Подијели:

Тагови :

Luvr

muzej

Француска

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Нови детаљи пљачке Лувра: Украдено више од 8.000 дијаманата!

Свијет

Нови детаљи пљачке Лувра: Украдено више од 8.000 дијаманата!

1 мј

0
Лувр затворен до даљег: Радници продужили штрајк

Култура

Лувр затворен до даљег: Радници продужили штрајк

1 мј

0
Радници Лувра почели са штрајком: ''Нећемо ћутати док се музеј распада''

Култура

Радници Лувра почели са штрајком: ''Нећемо ћутати док се музеј распада''

2 мј

0
Пљачкаши Лувра измакли полицији за 30 секунди: Истрага открила велике пропусте

Свијет

Пљачкаши Лувра измакли полицији за 30 секунди: Истрага открила велике пропусте

2 мј

0

Више из рубрике

Пожар прогутао хотел у Мађарској, има мртвих!

Свијет

Пожар прогутао хотел у Мађарској, има мртвих!

3 ч

0
Трамп укинуо научни налаз да су емисије гасова штетне по здравље

Свијет

Трамп укинуо научни налаз да су емисије гасова штетне по здравље

4 ч

0
Двоје убијених у пуцњави на америчком кампусу

Свијет

Двоје убијених у пуцњави на америчком кампусу

4 ч

0
Руска ПВО у акцији: Оборено скоро 58 украјинских дронова

Свијет

Руска ПВО у акцији: Оборено скоро 58 украјинских дронова

4 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

13

00

Додик: Слобода је највећа вриједност и дужни смо да је чувамо

12

57

Нова пријава против бизнисмена из Дубице, оштетио фирму за 2,4 милиона КМ

12

53

Влада Српске: Поводом Сретења у понедјељак нерадни дан

12

50

Возила смрскана: Судар камиона и два аутомобила на путу Добој-Дервента

12

37

Откривени случајеви афричке куге свиња

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner