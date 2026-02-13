Нови скандал у Лувру: Ухапшено 10 особа

Извор:
Париска полиција разбила је организовану превару у музеју Лувр и притворила 10 особа, међу којима су запослени у музеју и туристички водичи, осумњичени да су кинеским посјетиоцима продавали лажне улазнице и претрпавали туре водича, сазнају данас, 13. фебруара, француски медији.
Према наводима листа "Ле Парисиен", полиција је осумњичене ухапсила у уторак након што је управа Лувра пријавила "нерегуларности".
Како преноси Јуроњуз, одузета су три возила, 130.000 евра у готовини, скоро 200.000 евра на банковним рачунима и више банкарских сефова са великим сумама новца, преноси Танјуг.
У саопштењу управа музеја наводи да је уведен "структуисани анти-преварни план" који обухвата мапирање превара, правне, техничке и контролне мјере, као и праћење резултата.
Разоткривање преваре долази након низа изазова за Лувр, укључујући штрајк запослених незадовољних платама и радним условима, што је довело до дјелимичног затварања музеја сваке недјеље.
Музеј је критикован и због повећања цијена улазница за посјетиоце ван Европе са 22 на 32 евра, у оквиру националне политике "диференцираних цијена" коју примјењују и други културни објекти у Француској.
