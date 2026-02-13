Logo
Трамп укинуо научни налаз да су емисије гасова штетне по здравље

Спутник Србија

13.02.2026

08:56

Трамп укинуо научни налаз да су емисије гасова штетне по здравље
Фото: Tanjug/AP Photo/Evan Vucci

Администрација америчког предсједника Доналда Трампа објавила је да укида научни налаз да емисије гасова који изазивају ефекат стаклене баште угрожавају људско здравље, уклањајући правни основ за федералне прописе о клими.

Америчка администрација је такође укинула низ федералних стандарда за емисије гасова који изазивају ефекат стаклене баште за сва возила и моторе произведене од 2012. до 2027. године, пренио је Ројтерс.

Трамп је рекао да се укида научни налаз да гасови који изазивају ефекат стаклене баште угрожавају здравље на основу испитивања које је завршила Агенција за заштиту животне средине.

Доналд Трамп и Бењамин Нетанијаху

Свијет

Завршен састанак Трампа и Нетанијахуа: Ево шта је поручено

Трамп је навео да се званично укида "катастрофална политика из доба Барака Обаме" која је нанијела озбиљну штету америчкој аутомобилској индустрији и подигла цијене за америчке потрошаче.

Претходно је Трамп прошле године повукао Сједињене Америчке Државе из Париског споразума о клими, а укинуо је и пореске олакшице из времена Џозефа Бајдена усмјерене на убрзање коришћења електричних аутомобила и обновљивих извора енергије.

(спутник србија)

Доналд Трамп

Америка

