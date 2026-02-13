Трамп укинуо научни налаз да су емисије гасова штетне по здравље

Извор:
Администрација америчког предсједника Доналда Трампа објавила је да укида научни налаз да емисије гасова који изазивају ефекат стаклене баште угрожавају људско здравље, уклањајући правни основ за федералне прописе о клими.
Америчка администрација је такође укинула низ федералних стандарда за емисије гасова који изазивају ефекат стаклене баште за сва возила и моторе произведене од 2012. до 2027. године, пренио је Ројтерс.
Трамп је рекао да се укида научни налаз да гасови који изазивају ефекат стаклене баште угрожавају здравље на основу испитивања које је завршила Агенција за заштиту животне средине.
Трамп је навео да се званично укида "катастрофална политика из доба Барака Обаме" која је нанијела озбиљну штету америчкој аутомобилској индустрији и подигла цијене за америчке потрошаче.
Претходно је Трамп прошле године повукао Сједињене Америчке Државе из Париског споразума о клими, а укинуо је и пореске олакшице из времена Џозефа Бајдена усмјерене на убрзање коришћења електричних аутомобила и обновљивих извора енергије.
