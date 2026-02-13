Logo
Двоје убијених у пуцњави на америчком кампусу

Извор:

Индекс

13.02.2026

08:50

Коментари:

0
Двоје убијених у пуцњави на америчком кампусу
Фото: Google maps

Двије су особе убијене, а једна је рањена у пуцњави која се јучер навече догодила у студентском дому Универзитета у Јужној Каролини, због чега је кампус одмах затворен. Инцидент се, према саопштењу објављеном на Фејсбук страници Универзитета, догодио око 21:15 по локалном времену у стамбеном комплексу за студенте, пише Ројтерс.

Засад је доступно врло мало службених информација о околностима напада, а није познато ни је ли особа која је пуцала још увијек у бијегу. "Службеници свеучилишта још нису потврдили идентитет жртава, као ни у каквом је стању рањена особа", стоји у саопштењу.

Особа која се у четвртак навече јавила на телефон уреда за јавну безбједност Универзитета изјавила је да није овлаштена давати никакве информације о инциденту.

Истрага у току, настава отказана

Универзитет у Јужној Каролини, који броји више од 3000 студената, једно је од два историјско афро-америчка универзитета у Орангебургу, граду удаљеном око 65 километара југоисточно од Колумбије, главног града Јужне Каролине.

Управа је саопштила да је затражила од Државног од‌јела за провођење закона да преузме истрагу пуцњаве. Настава која се требала одржати у петак је отказана.

Južna Karolina

Пуцњава

Коментари (0)
