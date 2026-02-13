Logo
Руска ПВО у акцији: Оборено скоро 58 украјинских дронова

Извор:

РТ Балкан

13.02.2026

08:35

Руска ПВО у акцији: Оборено скоро 58 украјинских дронова

Снаге противваздушне одбране су током протекле ноћи обориле 58 украјинских беспилотних летјелица изнад четири руска региона, саопштило је Министарство одбране Русије.

"Током протекле ноћи, у периоду од 23 до 7 по московском времену, дежурна средства ПВО пресрела су и уништила 58 украјинских беспилотних летјелица авионског типа", наводи се у саопштењу.

Од тога је 43 беспилотне летјелице оборено у Волгоградској области, 12 у Ростовској, двије у Курској области и једна на Криму.

русија украјина 2

Свијет

Руска ПВО током ноћи оборила 38 украјинских дронова

Гувернер Волгоградске области Андреј Бочаров раније је саопштио да је изведен масовни напад беспилотним летелицама. Остаци дронова пали су у близини стамбених зграда у Волгограду и на територији индустријских предузећа у области. Оштећени су аутомобили и разбијена стакла на становима. Повређене су три особе, међу којима и дванаестогодишњи ученик. Њихови животи нису угрожени.

Тагови :

Русија

Украјина

dronovi

