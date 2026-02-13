Руска ПВО у акцији: Оборено скоро 58 украјинских дронова

Извор:
Снаге противваздушне одбране су током протекле ноћи обориле 58 украјинских беспилотних летјелица изнад четири руска региона, саопштило је Министарство одбране Русије.
"Током протекле ноћи, у периоду од 23 до 7 по московском времену, дежурна средства ПВО пресрела су и уништила 58 украјинских беспилотних летјелица авионског типа", наводи се у саопштењу.
Од тога је 43 беспилотне летјелице оборено у Волгоградској области, 12 у Ростовској, двије у Курској области и једна на Криму.
Руска ПВО током ноћи оборила 38 украјинских дронова
Гувернер Волгоградске области Андреј Бочаров раније је саопштио да је изведен масовни напад беспилотним летелицама. Остаци дронова пали су у близини стамбених зграда у Волгограду и на територији индустријских предузећа у области. Оштећени су аутомобили и разбијена стакла на становима. Повређене су три особе, међу којима и дванаестогодишњи ученик. Њихови животи нису угрожени.
4 ч0
5 ч0
5 ч0
15 ч0
