Мало вјероватно да ће преживјети ноћ: Болне ријечи мајке мале Маје

Извор:

АТВ

12.02.2026

21:38

Маја Гебала
Фото: Приватна архива

Дјевојчица Маја Гебала (12), коју је трансродни стријелац Џеси Ван Рутселар (18) упуцала у главу и врат у школи у Канади, пркосила је љекарским очекивањима и преживјела ноћ.

Међутим, њена скрхана мајка Сиа Едмондс упозорава да, и ако се деси чудо и успије да се опорави, њен квалитет живота ће бити веома лош.

Игор Радојичић

Република Српска

Игор Радојичић доживио саобраћајну незгоду

Mала Маја је једна од најмање 25 ђака и наставника које је Рутселар упуцала у школи у Тамблер Риџу. У масакру који се сматра другом најсмртоноснијом пуцњавом у Канади, страдало је 9 особа, укључујући и нападачицину мајку и брата, али и њу саму који је послије крвавог пира извршила самоубиство.

Мајка дјевојчице је у сриједу, 11. фебруара, пренијела ријечи љекара из дјечије болнице у Ванкуверу који су упозорили да је њено “оштећење мозга превелико” да би могла да се опорави и да је мало вјероватно да ће Маја преживјети ноћ.

Тинејџерка је, међутим, пркосила свим изгледима, пише “Дејли мејл”.

Међутим, битка није готова, напротив.

Млади полицајци спасили живот суграђанину

Градови и општине

Хероји: Млади полицајци из Прњавора спасили живот суграђанину

Сиа Едмондс, која је стално уз кћерку у здравственој установи, подијелила је срцепарајуће вијести.

"Кажу ми да ће, ако преживи, морати да се храни преко сонде и да ће морати да има сталну његу. Окрутно је, али они је не познају као ја", написала је Едмондсова.

Тагови :

Канада

Пуцњава

