Бивши радник вртића осуђен на 18 година због сексуалног злостављања дјеце

Извор:

Танјуг

12.02.2026

20:44

Бивши радник вртића осуђен на 18 година због сексуалног злостављања дјеце
Фото: Pixabay

Бивши запослени у вртићу Винсент Чен осуђен је данас на 18 година затвора због сексуалног злостављања дјеце о којој је бринуо и снимања тих дјела, након што је признао кривицу по 56 тачака оптужнице, саопштио је суд у Лондону.

Судија Џон Дод оцијенио је да су Ченова дјела била "изузетно тешка и морално изопачена", наводећи да је количина заплењеног материјала указала на "дубоко укоријењену опсесију дјецом", пренио је Скај Њуз.

Чен (45), који је радио у основној школи у Финчлију, а потом седам година у вртићу у сјеверном Лондону, признао је више од 30 кривичних дела на штету дјеце.

Полиција је саопштила да је о случају обавјештено око 1.200 породица чија су дјеца могла да буду у контакту са њим, док је са сигурношћу утврђено да су четири породице погођене његовим дјелима.

Према наводима тужилаштва, Чен је користио службене мобилне уређаје за снимање злостављања дјеце, понекад и током њиховог поподневног одмора.

На његовим уређајима пронађено је најмање 26.000 недозвољених фотографија и снимака дјеце, од којих је дио сврстан у најтежу категорију, а најмлађа жртва имала је шест мјесеци.

Представник лондонске полиције изјавио је да је ријеч о "изузетно опасној особи" и навео да истрага није утврдила да је деловао у сарадњи са другима нити да је материјал дијелио.

Случај је покренут у јуну 2024. године након пријаве да је користио опрему вртића за прављење непримјерених снимака.

