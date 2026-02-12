Logo
Подгорица забрањује размножавање паса и мачака

Танјуг

12.02.2026

20:35

0
Фото: Unsplash

Власници паса и мачака у Подгорици до 2030. године неће моћи да размножавају своје љубимце, а након тога, некомерцијално размножавање биће дозвољено једном у току њиховог живота, уз обавезу власника да то пријави.

Комерцијално размножавање дозвољено је само уколико власник има рјешење о регистрацији одгајивачнице.

jezero kuca svajcarska

Свијет

Радикалан потез: Желе да ограниче број становника

То је, поред осталог, предвиђено новом одлуком о држању љубимаца на територији Главног града Црне Горе, која је на снагу ступила почетком године.

Нова одлука донијета је петнаест година од како је Подгорица први пут на локалном нивоу прописала услове и начин држања кућних љубимаца и поступања са напуштеним и изгубљеним љубимцима.

"Ова реформа представља важан искорак ка успостављању модернијег, детаљнијег и јаснијег правног оквира којим се ближе регулишу права и обавезе власника кућних љубимаца, надлежних органа и привредних друштава, као и заштита грађана, животиња и животне средине у овој општини", казали су из Удружења за заштиту животиња Корина.

Забрана размножавања паса и мачака највећа је промјена коју нова одлука доноси. Уз то, указују из Корине, одлука предвиђа и обавезну трајну (хируршку) стерилизацију, односно кастрацију за све напуштене кућне љубимце на подручју Главног града. Уколико се деси неконтролисано размножавање, власник је, како је предвиђено, дужан да збрине новорођене љубимце или да сноси стварне трошкове који настану у склоништу за напуштене животиње.

Вода чесма

Градови и општине

Градска Скупштина јасна: Помоћ Водоводу може, али не и поскупљење воде

Одлуком је, између осталог, забрањено трајно и самостално држање кућног љубимца на адреси различитој од пребивалишта или боравишта држаоца, осим ако је у питању радни пас, који чува одређени објекат или имовину – под условом да је обезбијеђен свакодневни надзор власника.

За кршење ове градске одлуке предвиђене су новчане казне од 50 па до 5.000 евра, пренијели су подгорички медији.

Црна Гора

kućni ljubimci

Podgorica

