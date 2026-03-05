Logo
Large banner

Без радне дозволе 41 страни држављанин

Извор:

СРНА

05.03.2026

09:34

Коментари:

0
Без радне дозволе 41 страни држављанин
Фото: Unsplash

Служба за послове са странцима на подручју Теренског центра Тузла током инспекцијских контрола утврдила је да 41 страни држављанин обавља рад без посједовања радне дозволе.

Током фебруара Служба је контролисала 38 држављана Турске и три Азербејџана и утврдила да су ова лица боравила и обављала рад без посједовања радне дозволе, без уредно пријављене адресе боравка, као и без одобреног привременог боравка.

Хороскоп, паре

Занимљивости

Овај знак у марту не мора да брине о парама

Неправилности су утврђене на више објеката на подручју Тузле и Живиница, при чему је 27 лица било радно ангажовано на објектима у Тузли, док је 14 лица било радно ангажовано на објектима у Живиницама, саопштила је Служба за послове са странцима.

Према до сада прикупљеним информацијама, сва затечена лица, изузев два лица ангажована код правног лица у Живиницама, била су радно ангажована посредством правног лица регистрованог на територији Брчко дистрикта, а које је имало закључене подуговоре са другим правним лицима на овим објектима.

Ивица Дачић-2602026

Србија

Познато у каквом је стању Ивица Дачић

Према овим лицима изречене су законом прописане мјере, укључујући отказ боравка, отказ боравка са мјером протјеривања, изрицање мјере протјеривања, као и издавање прекршајних налога.

Подијели:

Тагови :

Služba za poslove sa strancima BiH

strani državljani

Radnik

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

beba

Свијет

Ужас: Отац случајно убио своју кћерку у сну

3 ч

0
Слоба Радановић послије драме око повратка слетио у Србију

Сцена

Слоба Радановић послије драме око повратка слетио у Србију

3 ч

0
Сијарто: Мађарска неће бити увучена у рат

Свијет

Сијарто: Мађарска неће бити увучена у рат

3 ч

0
Ораси-орах

Здравље

Како шака ораха може да спаси срце?

4 ч

0

Више из рубрике

Блокада превозника

БиХ

Очи превозника упрте у Сарајево и ЕУ: Правило 90/180 прави велике проблеме, траже хитан састанак

16 ч

0
"Доказ пакости и губитак времена": Сенa Узуновић покушава да кроји судбину СНСД-а

БиХ

"Доказ пакости и губитак времена": Сенa Узуновић покушава да кроји судбину СНСД-а

17 ч

1
Жељка Цвијановић састала се у Бијелој кући са Џеродом Ејгеном извршним директором Националног савјета за енергетску доминацију САД

БиХ

Сарајево ћути, Српска наставља дипломатски поход

17 ч

6
Иран Техеран напад

БиХ

Нове "интервенције" - старе ране: Пријети ли опасност од терористичких напада?

17 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

12

53

Познато када почиње исплата пензија у Српској

12

50

Заплијењена роба за интернет продају у вриједности 205.000 КМ

12

42

Џастин Тимберлејк поднио тужбу: Тај видео ће ми уништити живот

12

42

Битно: О санацији лоших путева у Српској

12

37

Пјевач доживио дебакл: На наступ му нико није дошао

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner