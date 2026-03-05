Без радне дозволе 41 страни држављанин

Извор:
Служба за послове са странцима на подручју Теренског центра Тузла током инспекцијских контрола утврдила је да 41 страни држављанин обавља рад без посједовања радне дозволе.
Током фебруара Служба је контролисала 38 држављана Турске и три Азербејџана и утврдила да су ова лица боравила и обављала рад без посједовања радне дозволе, без уредно пријављене адресе боравка, као и без одобреног привременог боравка.
Неправилности су утврђене на више објеката на подручју Тузле и Живиница, при чему је 27 лица било радно ангажовано на објектима у Тузли, док је 14 лица било радно ангажовано на објектима у Живиницама, саопштила је Служба за послове са странцима.
Према до сада прикупљеним информацијама, сва затечена лица, изузев два лица ангажована код правног лица у Живиницама, била су радно ангажована посредством правног лица регистрованог на територији Брчко дистрикта, а које је имало закључене подуговоре са другим правним лицима на овим објектима.
Према овим лицима изречене су законом прописане мјере, укључујући отказ боравка, отказ боравка са мјером протјеривања, изрицање мјере протјеривања, као и издавање прекршајних налога.
