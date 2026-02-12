Градска Скупштина јасна: Помоћ Водоводу може, али не и поскупљење воде

Извор:
Скупштинска већина у Бијељини, коју предводи СНСД, разматрала је у четвртак стање у градском предузећу "Водовод и канализација" и најавила да ће бити за буџетску подршку, али не и ново оптерећење грађана поскупљењем услуга.
"Грађани не смију бити једино рјешење за проблеме у `Водоводу`, град мора преузети одговорност, буџетско рјешење прије повећања цијене воде", саопштено је из Скупштине града.
У саопштењу се наводи да је скупштинска већина на састанку разматрала стање у предузећу, положај радника и могуће начине институционалне подршке у оквиру надлежности Скупштине града.
"Желимо јасно поручити да смо, као и до сада, спремни да помогнемо у стабилизацији предузећа и заштити права радника, међутим, не можемо прихватити приступ по којем се терет проблема искључиво пребацује на грађане кроз повећање цијене воде, без утврђивања одговорности за начин управљања и без озбиљне анализе укупног стања", поручили су одборници.
Они подсјећају да је Скупштина града амандманом на ребаланс буџета већ обезбиједила грант од 555.000 КМ с циљем да се помогне "Водоводу и канализацији" у измирењу обавеза према радницима.
"Очекујемо да градоначелник та средства реализује без одгађања, како би предузеће могло исплатити заостале плате, порезе и доприносе", истакли су из скупштинске већине.
Одборници су навели да су спремни да се, у складу са реалним могућностима буџета, размотри и обезбјеђивање додатног, озбиљног гранта, као одговорно и системско рјешење.
"Сматрамо да је обавеза града, као оснивача, да преузме свој дио одговорности и да финансијску подршку обезбиједи кроз буџетске механизме, а не да се преко ноћи и без јасних параметара намеће ново оптерећење грађанима", нагласили су из скупштинске већине.
Посебно су указали да ни у оквиру предузећа не постоји јасно усаглашен став о томе колика би евентуална нова цијена воде уопште била одржива и оправдана и да је у таквим околностима непримјерено доносити одлуке "преко кољена", без детаљне финансијске анализе, јасног плана стабилизације и утврђене одговорности.
Одборници већине су додали да је неопходно наставити разговоре свих релевантних актера, како би се дошло до одрживих и системских рјешења која ће истовремено заштитити интерес радника и грађана.
"Скупштинска већина остаје опредијељена за дијалог, транспарентност и одговорност у доношењу одлука од значаја за све грађане Бијељине", закључује се у саопштењу.
