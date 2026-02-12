Logo
Градска Скупштина јасна: Помоћ Водоводу може, али не и поскупљење воде

СРНА

12.02.2026

20:22

Скупштинска већина у Бијељини, коју предводи СНСД, разматрала је у четвртак стање у градском предузећу "Водовод и канализација" и најавила да ће бити за буџетску подршку, али не и ново оптерећење грађана поскупљењем услуга.

"Грађани не смију бити једино рјешење за проблеме у `Водоводу`, град мора преузети одговорност, буџетско рјешење прије повећања цијене воде", саопштено је из Скупштине града.

Посебно су указали да ни у оквиру предузећа не постоји јасно усаглашен став о томе колика би евентуална нова цијена воде уопште била одржива и оправдана и да је у таквим околностима непримјерено доносити одлуке "преко кољена", без детаљне финансијске анализе, јасног плана стабилизације и утврђене одговорности.

Одборници већине су додали да је неопходно наставити разговоре свих релевантних актера, како би се дошло до одрживих и системских рјешења која ће истовремено заштитити интерес радника и грађана.

"Скупштинска већина остаје опредијељена за дијалог, транспарентност и одговорност у доношењу одлука од значаја за све грађане Бијељине", закључује се у саопштењу.

Бијељина

vodovod

Вода

