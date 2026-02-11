Добојски ђаци буде наду - сложно за Бојану Савић

Извор:
Плетенице, локне, фенирање – по нову фризуру Добојке су данас свратиле у хол средњошколског центра. Тамо су ђаци Фризерске школе показали своје вјештине. Жеља ученика јасна - прикупити што више новца за лијечење Бојане Савић. А хуманитарној акцији, са пецивима, придружили су се и Економски техничари.
"Плешћемо плетенице боксерске, то су оне као што вире из косе, обичне, рајф и фенирање. (РЕЗ) Бојани је било баш драго, нажалост, болесна је па није могла да дође али је била срећна кад је видјела да ћемо организовати ово", изјавио је ученик Петар Лукић.
"Траже претежно обичне плетенице, евентуално већи број плетеница, а што се тиче фризура, најчешће локне", додала је ученица Маријана Цвијанчевић.
"Ја сам припремала мафине. Мој задатак је да све ово тамо припремимо. Мени је много драго што знам да ћу овако помоћи некоме. Ми смо то предложили и драго ми је што смо организовали", додала је ученица Марија Гаврић.
Тако су ђаци своје вјештине и таленат ставили у службу хуманости. Бојани Савић неопходно је 20.000 евра за трошкове пута и боравка у Бјелорусији гдје има заказану трансплатацију бубрега. Зато су се сви хуманитарној акцији одазвали у великом броју.
"На овај начин ученици показују подршку другим, уче се друштвеној одговорности", "Одабрала сам двије плетенице и баш сам задовољна како раде", наводе Добојлије.
Задовољни и просвјетни радници. Посебно јер је хуманитарна акција реализована на иницијативу ученика.
"Ученици су дошли са приједлогом према управи школе да се помогне Бојани Савић. Школа се одазвала овој активности", изјавио је директор Економске школе Добој Дражана Мухајловић.
"Резултат, то ми још не знамо, али надамо се да ћемо помоћи колико можемо", рекла је професор економске групе предмета Андреа Петковић.
Да су Добојлије и те како спремне помоћи, а да посебно ђаци имају осјећај за друге, говори и низ акција које су најављене за Бојану Савић. Већ сутра хуманитарну акцију реализују ученици Техничке школе, а у петак ђаци Основне школе „Милан Ракић“ у Руданци.
Уплата на жиро рачун Аддико банка:
Број рачуна: 5520002255544846
На име: Бојана Савић
