Logo
Large banner

Умро познати глумац: Издало га срце

Извор:

Б92

11.02.2026

21:10

Коментари:

0
Умро познати глумац: Издало га срце
Фото: Pixabay

Турски глумац Канболат Горкем Арслан преминуо је у 45. години након срчаног удара, преносе турски медији.

Арслан је познат по улози у серији "Освајач Осман", али и многим другим пројектима, по којима ће га публика дуго памтити.

Како су писали турски медији, глумцу је синоћ позлило у његовом дому у Бејоглу, након чега је хитно превезен у болницу. Убрзо након тога доктори су утврдии да је у питању срчани напад, али нажалост нису успели ништа друго него да прогласе његову смрт.

Арслан је остварио запажене улоге и у бројним телевизијским и филмским пројектима.

Policija Srbija

Хроника

Хорор код школе: Пријетио жени да ће је убити, па посегнуо за ножем

Турски глумац каријеру је започео на позоришним даскама, а затим је заиграо и на телевизији и на филму, а од тада је постао један од омиљених турских глумаца.

Бројне турске колеге, укључујући и глумицу Емел Цолгецен, са којом је сарађивао у серији Појраз Карајел, опростили су се од глумца путем друштвених мрежа.

"Збогом, друже мој, тако ми је жао. Нема ријечи којима бих ово описала. Нека те земља чува. Тако ми је жао, драги мој“, написала је Цолгецен на свом Инстаграм профилу,преноси Б92.

Подијели:

Таг :

preminuo glumac

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Доналд Трамп

Свијет

Трамп након састанка са Нетанијахуом: Настављамо преговоре са Ираном

50 мин

0
Хорор код школе: Пријетио жени да ће је убити, па посегнуо за ножем

Хроника

Хорор код школе: Пријетио жени да ће је убити, па посегнуо за ножем

55 мин

0
Тест личности открива колико сте склони лагању

Занимљивости

Тест личности открива колико сте склони лагању

1 ч

0
Струја

Бања Лука

Струје сутра неће бити у више бањалучких улица

1 ч

0

Више из рубрике

Дара Бубамара на естетске операције дала богатство, ево колико је искеширала

Сцена

Дара Бубамара на естетске операције дала богатство, ево колико је искеширала

1 ч

0
Ријана

Сцена

Милијардерка кромпир бира сама

2 ч

0
Данијел прије неколико дана отет, а сада се јавно обратио Милици Тодоровић

Сцена

Данијел прије неколико дана отет, а сада се јавно обратио Милици Тодоровић

2 ч

0
Здравко Чолић-бачена бомба на кућу

Сцена

Здравко Чолић ангажовао обезбјеђење, ево гдје је отпутовао

6 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

21

36

Цвијановић: Српска има институционални капацитет којем би многи позавидјели

21

32

Несрећа на бх. путевима: Има повријеђених

21

30

Преминуо популарни глумац: Сви смо га гледали у популарној серији

21

20

Из таксија право у притвор: Пронађено више кила амфетамина

21

19

Њемачка држављанину БиХ с криминалном прошлошћу плаћа 7.250 евра мјесечно

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner