Умро познати глумац: Издало га срце

Извор:
Б92
11.02.2026
21:10
Коментари:0
Турски глумац Канболат Горкем Арслан преминуо је у 45. години након срчаног удара, преносе турски медији.
Арслан је познат по улози у серији "Освајач Осман", али и многим другим пројектима, по којима ће га публика дуго памтити.
Како су писали турски медији, глумцу је синоћ позлило у његовом дому у Бејоглу, након чега је хитно превезен у болницу. Убрзо након тога доктори су утврдии да је у питању срчани напад, али нажалост нису успели ништа друго него да прогласе његову смрт.
Арслан је остварио запажене улоге и у бројним телевизијским и филмским пројектима.
Хроника
Хорор код школе: Пријетио жени да ће је убити, па посегнуо за ножем
Турски глумац каријеру је започео на позоришним даскама, а затим је заиграо и на телевизији и на филму, а од тада је постао један од омиљених турских глумаца.
Бројне турске колеге, укључујући и глумицу Емел Цолгецен, са којом је сарађивао у серији Појраз Карајел, опростили су се од глумца путем друштвених мрежа.
"Збогом, друже мој, тако ми је жао. Нема ријечи којима бих ово описала. Нека те земља чува. Тако ми је жао, драги мој“, написала је Цолгецен на свом Инстаграм профилу,преноси Б92.
...Zamansız bir— Mehmet GÜLMEZER (@GulmezerMehmet) February 11, 2026
Veda oldu.
Yolu Işık Olsun...#KanbolatGörkemArslan#kanbolatgoerkem #kanbolatgorkem #kanbolat #11Şubat pic.twitter.com/qkeQabVvBb
Најновије
Најчитаније
21
36
21
32
21
30
21
20
21
19
Тренутно на програму