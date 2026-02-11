Logo
Милијардерка кромпир бира сама

11.02.2026

19:15

Ријана
Фото: Screenshot/X

Ријана је можда милијардерка, али без обзира на статус, новац и славу, она и даље иде у “обичну” набавку намирница баш као и сви ми.

Наиме, Рири је у понед‌јељак ушетала у један супермаркет у Лос Анђелесу обучена од главе до пете у црно, а ипак ју је било немогуће не примијетити.

Доказ за то је старија госпођа која је куповала иза ње и била толико очарана да је случајно зграбила Ријанина колица, мислећи да су њена.

Осмијех, а не сујета

Ријани је овај потез старије госпође измамио осмијех на лице, чиме је поново доказала да нема нимало сујете. А као још једна потврда тога да је Ријана заиста приземна особа, јесте и чињеница да је Рири, баш као и сви ми, опрезно бирала кромпир, очигледно тражећи најбољи.

Кајмакоски 1

Сцена

Данијел прије неколико дана отет, а сада се јавно обратио Милици Тодоровић

Ипак, ово није била баш сасвим обична соло набавка.

Ријану је у стопу пратио тјелохранитељ, а са њом је био чак и њен лични кувар, вјероватно у приправности, како би пјевачица изабрала само најбоље и најквалитетније намирнице, преноси ЦдМ.

Rijana

