Милијардерка кромпир бира сама

11.02.2026
19:15
Коментари:0
Ријана је можда милијардерка, али без обзира на статус, новац и славу, она и даље иде у “обичну” набавку намирница баш као и сви ми.
Наиме, Рири је у понедјељак ушетала у један супермаркет у Лос Анђелесу обучена од главе до пете у црно, а ипак ју је било немогуће не примијетити.
Доказ за то је старија госпођа која је куповала иза ње и била толико очарана да је случајно зграбила Ријанина колица, мислећи да су њена.
Ријани је овај потез старије госпође измамио осмијех на лице, чиме је поново доказала да нема нимало сујете. А као још једна потврда тога да је Ријана заиста приземна особа, јесте и чињеница да је Рири, баш као и сви ми, опрезно бирала кромпир, очигледно тражећи најбољи.
Сцена
Данијел прије неколико дана отет, а сада се јавно обратио Милици Тодоровић
Ипак, ово није била баш сасвим обична соло набавка.
Ријану је у стопу пратио тјелохранитељ, а са њом је био чак и њен лични кувар, вјероватно у приправности, како би пјевачица изабрала само најбоље и најквалитетније намирнице, преноси ЦдМ.
Markette alışveriş yapan yaşlı kadın #Rihanna’yı görünce şoke oldu.😬 pic.twitter.com/3yGSwYNDiC— Magazin Burada (@Magazin_Buradaa) February 11, 2026
Сцена
19 мин0
Сцена
3 ч0
Сцена
4 ч0
Сцена
4 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму