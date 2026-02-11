Нови форензички извјештај доводи у питање смрт Курта Кобејна

11.02.2026
Нови независни форензички извјештај, скоро три деценије након смрти фронтмена групе "Нирвана" Курта Кобејна, изнио је данас тврдње да би смрт музичара могла да буде исценирано убиство, доводећи у питање званичну верзију да је ријеч о самоубиству, док надлежни органи остају при ранијем закључку да случај неће бити поново отворен.
Кобејн је преминуо 5. априла 1997. године у 27. години, а његово тијело пронађено је у стану у Сијетлу.
Смрт је тада окарактерисана као самоубиство, изазвано хицем из сачмарице у лице, док је музичар годинама уназад имао проблеме са наркотицима и депресијом.
Нови тим истражитеља изнио је, преноси Јуроњуз, стручни рад у којем се тврди да је могуће да се Кобејн суочио са једним или више нападача, да му је насилно дата прекомерна доза хероина како би био онеспособљен, а затим да је упуцан, док је сачмарица наводно накнадно постављена у његове руке.
Независна истраживачица Мишел Вилкинс изјавила је за британски Дејли мејл да је форензички стручњак Брајан Бурнет, након анализе доказа са места догађаја и обдукције, закључио да се ради о убиству.
Она је навела да поједини налази, укључујући оштећења органа повезана са недостатком кисеоника, више указују на предозирање него на смрт услед прострелне ране.
Истражитељи су указали и на, како тврде, неуобичајено "чисто" место догађаја, као и на то да на руци којом је, према званичној верзији, држао сачмарицу није било трагова крви.
Такође су довели у питање околности у вези са прибором за хероин, који је, према њиховим наводима, био уредно сложен.
Тим је затражио поновно отварање истраге, али су Канцеларија судског медицинског иследника округа Кинг и полиција Сијетла саопштиле да случај остаје затворен.
Портпарол полиције Сијетла изјавио је за Дејли мејл да је детектив који је водио случај закључио да је реч о самоубиству и да тај став остаје непромењен.
Из канцеларије јавног здравља округа Кинг поручено је за Њузвик да су спремни да преиспитају закључке уколико се појаве нови докази, али да за сада не постоји ништа што би оправдало поновно отварање случаја.
Закључно са фебруаром 2026. године, смрт Курта Кобејна и даље је званично окарактерисана као самоубиство.
