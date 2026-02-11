Бобан Рајовић честитао рођење дјетета Милица Павловић умјесто Тодоровић

11.02.2026
08:05
Пјевачица Милица Павловић открила је да јој је колега Бобан Рајовић грешком честитао на принови умјесто Милици Тодоровић и насмијала све.
"Ево да вас мало насмијем, када се породила Милица, честитала сам јој тај дан. Сјутрадан ујутру кренула сам на пилатес. Око пола девет ујутру и стиже мени порука од колеге Бобана Рајовића, каже: ‘Миле мој, срећно ти рођење дјетета, да си жива здрава’. Ја пјешачим и смијем се, гледам да ли је промашио профил", рекла је за Телеграф.
Одговорила му је гласовном поруком и објаснила да се она није породила.
"Рекла сам му: ‘Бобане, хвала ти пуно. Уљепшао си ми јутро, вјероватно и дан, али ја се нисам породила. Нажалост, још увијек нисам мајка, промашио си тотално’, на шта је он одговорио: ‘Која сам ја будала’. Ма шоу, Бобан је страшно шармантан", испричала је.
Даље је навела да ће се овога сјетити увијек када јој неко спомене Милицу Тодоровић.
На питање да ли би се вољела остварити као мајка, одговорила је:
"Само полако. Наравно да желим, то су најљепше могуће ствари, али биће како Бог буде рекао. Има онај горе план за све нас”.
