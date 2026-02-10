Музичар открио да је избацио Елму Синановић из студија: "Пила ми је крв"

Извор:
Блиц
10.02.2026
22:27
Коментари:0
Хармоникаш и продуцент Енџи Маврић каже да никако није могао да поднесе сарадњу са пјевачицом Елмом Синановић и да је често знао и да је избаци из студија. Он је сада причао о тој ситуацији.
Енџи Маврић је сарађивао са многим познатим личностима током своје три деценије дуге каријере, а иако рад са славнима није увијек лак, каже да му је највише мука задала Елма Синановић.
– Што је та жена знала да ми крв попије и да ме изнервира, то у животу нико други није знао. Она озбиљно добро пјева, али вјечито нека несигурност, неко несамопоуздање код ње. Да ли ће овако или онако, па да ли је добро… Дешавало се да се толико посвађамо да не разговарамо, знао сам да јој кажем: "Не радимо више, изађи напоље". Онда прође неко вријеме, она се јави па каже како је слушала поново и како је схватила да је добро – испричао је Маврић у подкасту Змајкаст.
Хармоникаш је са Синановићевом сарађивао на пет албума, а како каже, она није једина са којом сарадња није ишла као по лоју.
– Илда Шаулић је имала сличну црту, док радимо почне са неком филозофијом: “Јао знаш, па да ли је ово добро”, а и она је супер овако и добри смо, да нисмо никад ово не бих испричао – испричао је Маврић, преноси Блиц.
Сцена
2 ч0
Сцена
3 ч0
Сцена
3 ч0
Сцена
5 ч0
Најновије
Најчитаније
22
59
22
55
22
54
22
48
22
46
Тренутно на програму