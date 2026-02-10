Logo
Large banner

Музичар открио да је избацио Елму Синановић из студија: "Пила ми је крв"

Извор:

Блиц

10.02.2026

22:27

Коментари:

0
Елма Синановић
Фото: Инстаграм

Хармоникаш и продуцент Енџи Маврић каже да никако није могао да поднесе сарадњу са пјевачицом Елмом Синановић и да је често знао и да је избаци из студија. Он је сада причао о тој ситуацији.

Енџи Маврић је сарађивао са многим познатим личностима током своје три деценије дуге каријере, а иако рад са славнима није увијек лак, каже да му је највише мука задала Елма Синановић.

– Што је та жена знала да ми крв попије и да ме изнервира, то у животу нико други није знао. Она озбиљно добро пјева, али вјечито нека несигурност, неко несамопоуздање код ње. Да ли ће овако или онако, па да ли је добро… Дешавало се да се толико посвађамо да не разговарамо, знао сам да јој кажем: "Не радимо више, изађи напоље". Онда прође неко вријеме, она се јави па каже како је слушала поново и како је схватила да је добро – испричао је Маврић у подкасту Змајкаст.

Хармоникаш је са Синановићевом сарађивао на пет албума, а како каже, она није једина са којом сарадња није ишла као по лоју.

– Илда Шаулић је имала сличну црту, док радимо почне са неком филозофијом: “Јао знаш, па да ли је ово добро”, а и она је супер овако и добри смо, да нисмо никад ово не бих испричао – испричао је Маврић, преноси Блиц.

Подијели:

Таг :

Пјевачица

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

ko je otac djeteta milice todorovic

Сцена

Милица Тодоровић виђена у јавности први пут након порођаја

2 ч

0
Џефри Епстајн

Сцена

Пјевачица се разводи након што јој је муж повезан с Епстином

3 ч

0
Сви су били у заблуди: Ево колико је заправо висока Драгана Мирковић

Сцена

Сви су били у заблуди: Ево колико је заправо висока Драгана Мирковић

3 ч

0
Александра Пријовић се у јеку драме јавно обратила Милици Тодоровић

Сцена

Александра Пријовић се у јеку драме јавно обратила Милици Тодоровић

5 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

22

59

Траг води на Балкан: Разбијена мрежа повезана са дрогом вриједном шест милиона евра

22

55

У Данској отворена агенција која организује путовања у БиХ

22

54

Које доба дана је најбоље за секс?

22

48

Експлозија цјевовода: Најмање троје мртвих

22

46

Милица објавила прву фотографију са сином: Један детаљ многи су одмах примјетили

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner