Сви су били у заблуди: Ево колико је заправо висока Драгана Мирковић

Захваљујући грађи тијела, добро одабраној одјећи и високим потпетицама, познате личности често могу заварати јавност око своје стварне висине, а многи су годинама вјеровали да је Драгана Мирковић знатно виша него што заправо јесте
Иако је пјевачица готово идеалне висине, ни прениска ни превисока, тачна информација изненадила је већину.
Наиме, Драгана има 166 cm и одлично јој пристаје како равна обућа, тако и високе штикле које јој на сцени дају манекенску висину.
Подсјећамо, крајем октобра прошле године, фолк звијезда је постала бака када је њен син Марко добио кћерку којој су дали име Ксенија.
"Какав дан је иза мене! Каква радост! Имам још једну предивну титулу! Ја сам Ксенијина бака", изјавила је тада Драгана.
