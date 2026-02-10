Logo
Сви су били у заблуди: Ево колико је заправо висока Драгана Мирковић

10.02.2026

19:55

Захваљујући грађи тијела, добро одабраној од‌јећи и високим потпетицама, познате личности често могу заварати јавност око своје стварне висине, а многи су годинама вјеровали да је Драгана Мирковић знатно виша него што заправо јесте

Иако је пјевачица готово идеалне висине, ни прениска ни превисока, тачна информација изненадила је већину.

Наиме, Драгана има 166 cm и одлично јој пристаје како равна обућа, тако и високе штикле које јој на сцени дају манекенску висину.

Подсјећамо, крајем октобра прошле године, фолк звијезда је постала бака када је њен син Марко добио кћерку којој су дали име Ксенија.

Хакер

Наука и технологија

Више нисте сами: Могу да вас прате без камера и телефона

"Какав дан је иза мене! Каква радост! Имам још једну предивну титулу! Ја сам Ксенијина бака", изјавила је тада Драгана.

Dragana Mirković

Пјевачица

20

18

Песков: Мир је увијек бољи од рата, СВО је била неизбјежна

20

17

Средњошколци из Приједора стали уз Тамару у борби против опаке болести

20

16

Сијарто: Мађарска може наставити суверену стратегију или спроводити агенду Брисела

20

14

Трамп: Спреман сам на војну акцију ако не буде договора са Ираном

20

10

Пјевачица се разводи након што јој је муж повезан с Епстином

