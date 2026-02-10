Александра Пријовић се у јеку драме јавно обратила Милици Тодоровић

Извор:
Пјевачица Милица Тодоровић остварила се 3. фебруара у најљепшој животној улози - постала је мајка дјечака Богдана. Отац њеног дјетета је мушкарац који је у браку скоро двије деценије и има двоје дјеце.
Убрзо након тога, Милица се суочила са изузетно тешким периодом. Стрес јој је настао када су испливале информације о брачном статусу оца њеног дјетета, али и када се његова супруга огласила јавно, што је додатно закомпликовало ситуацију.
У тим тешким тренуцима Милица није била сама - поред подорице, колеге са естраде свакодневно су јој пружале подршку путем друштвених мрежа.
Међу њима се истакла Александра Пријовић, која је објавила дирљиву фотографију са Милицом.
Прија је написала тек једну ријеч, која ипак говори више од хиљаду.
- Моја - кратко је поручила Прија, те означила Милицу на фотографији.
