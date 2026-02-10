Logo
Large banner

Александра Пријовић се у јеку драме јавно обратила Милици Тодоровић

Извор:

Телеграф

10.02.2026

18:15

Коментари:

0
Александра Пријовић се у јеку драме јавно обратила Милици Тодоровић
Фото: YouTube/Screenshot

Пјевачица Милица Тодоровић остварила се 3. фебруара у најљепшој животној улози - постала је мајка дјечака Богдана. Отац њеног дјетета је мушкарац који је у браку скоро двије деценије и има двоје дјеце.

Убрзо након тога, Милица се суочила са изузетно тешким периодом. Стрес јој је настао када су испливале информације о брачном статусу оца њеног дјетета, али и када се његова супруга огласила јавно, што је додатно закомпликовало ситуацију.

vulkan

Свијет

"Вулкан судњег дана" се пробудио: Посљедњи пут је убио на хиљаде људи, сви на опрезу

У тим тешким тренуцима Милица није била сама - поред подорице, колеге са естраде свакодневно су јој пружале подршку путем друштвених мрежа.

Међу њима се истакла Александра Пријовић, која је објавила дирљиву фотографију са Милицом.

Прија је написала тек једну ријеч, која ипак говори више од хиљаду.

horoskop

Занимљивости

Три знака која привлаче невоље

- Моја - кратко је поручила Прија, те означила Милицу на фотографији.

Подијели:

Тагови :

Milica Todorović

Александра Пријовић

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Пленковићеву Владу напустио највећи број министара у хрватској политичкој историји

Регион

Пленковићеву Владу напустио највећи број министара у хрватској политичкој историји

2 ч

0
Лавров: Безбједносне гаранције за Украјину само продужавају сукоб са Русијом

Свијет

Лавров: Безбједносне гаранције за Украјину само продужавају сукоб са Русијом

2 ч

0
Стручњаци откривају да ли је подгријан кромпир заиста опасан

Здравље

Стручњаци откривају да ли је подгријан кромпир заиста опасан

2 ч

0
Таксиста опљачкан и избоден: Сумња се да је ово мотив

Хроника

Таксиста опљачкан и избоден: Сумња се да је ово мотив

2 ч

0

Више из рубрике

Ким Кардашијан-Луис Хамилтон

Сцена

Снимак "запалио" мреже: Шта је Луис Хамилтон рекао Ким Кардашијан?

2 ч

0
Слађа Алегро: Не желим да обрукам ни своју кућу ни своје дете

Сцена

Слађа Алегро: Не желим да обрукам ни своју кућу ни своје дете

3 ч

0
Шакира пала на бини усред концерта па се нашалила на свој рачун

Сцена

Шакира пала на бини усред концерта па се нашалила на свој рачун

4 ч

0
Жестока расправа у ''Звездама Гранда'': Цеца одбрусила Кеби

Сцена

Жестока расправа у ''Звездама Гранда'': Цеца одбрусила Кеби

5 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

20

18

Песков: Мир је увијек бољи од рата, СВО је била неизбјежна

20

17

Средњошколци из Приједора стали уз Тамару у борби против опаке болести

20

16

Сијарто: Мађарска може наставити суверену стратегију или спроводити агенду Брисела

20

14

Трамп: Спреман сам на војну акцију ако не буде договора са Ираном

20

10

Пјевачица се разводи након што јој је муж повезан с Епстином

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner