Снимак "запалио" мреже: Шта је Луис Хамилтон рекао Ким Кардашијан?

Ријалити звијезда Ким Кардашијан није могла да пропусти спектакуларни Супербоул, на ком се појавила заједно са потенцијалним дечком, возачем Формуле 1, Луисом Хамилтоном.
Овим појављивањем су додатно подстакли гласине које круже већ неко вријеме, па изгледа да је све извесније да су они нови пар на јавној сцени.
Док су уживали у наступу Бед Банија током полувремена, камера их је снимила, а стручњакиња за читање са усана је покушала и да анализира шта је то славни шампион рекао својој потенцијалној дјевојци.
Kim probably the only woman in the world who can bag any man she wants.— SLIME/TRENCH 🐐💚 (@iamRTI) February 9, 2026
pic.twitter.com/VU6ZtqsU3M
Ово би могао да буде њихов први заједнички излазак, бар док не демантују, а како пише Daily Mail, оно што јој је Хамилтон рекао неће се баш допасти свима.
Никол Хиклинг је изнијела своју интерпретацију њиховог разговора који је постао виралан на друштвеним мрежама, и како стоје ствари, Ким би могла да буде мало разочарана.
"У једном тренутку јој је рекао 'не водим било коју дјевојку код маме, једног дана ћеш је упознати и она је јако узбуђена због тога.' Ким је на то одговорила чудним покретима и рекла је кратко 'океј'".
Убрзо се и ово проширило на друштвеним мрежама, али већина сматра да се ради о измишљеној причи те да је немогуће да било ко растумачи шта је Хамилтон рекао Ким.
"Ово је глупост", "Нису ни причали", "Немогуће је да било ко може да растумачи нешто са овог снимка", "Баш ме брига шта јој је рекао, грозан су пар", поручили су им људи на друштвеним мрежама.
