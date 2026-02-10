Извор:
РТ Балкан
10.02.2026
18:39
Коментари:0
Именовање бивше министарке спољних послова Њемачке Аналене Бербок на мјесто предсједнице Генералне скупштине УН има за циљ фалсификовање историје и настојање да се свијет натјера да заборави на Други свјетски рат, изјавила је за "Комсомољску правду" Марија Захарова, портпарол Министарства спољних послова Русије.
"Наравно да је то учињено намјерно да би се заборавила, избрисала прошлост, да би се показало како је све то, укључујући 27 милиона наших погинулих суграђана, укључујући разорене градове, укључујући Лењинград, Кијев са Бабјим Јаром и Стаљинград, укључујући концентрационе логоре и покушаје геноцида над совјетским народом, ствар прошлости", истакла је Захарова.
Свијет
Умјетници добијају по 325 евра седмично
Генерална скупштина УН је 2025. године гласала за именовање Аналене Бербок на мјесто предсједнице 80. заседања. Она је била једини кандидат за ту функцију. Портпарол рускогн спољнополитичког ресора је оцијенила да избор Бербокове представља ударац не само по углед, већ и по функционисање свјетске организације, преноси РТ БАлкан.
Свијет
2 ч0
Свијет
2 ч0
Свијет
2 ч0
Свијет
3 ч0
Најновије
Најчитаније
20
18
20
17
20
16
20
14
20
10
Тренутно на програму
19:50
Маркетинг
маркетинг
19:55
Временска прогноза
временска прогноза
20:00
Лото, Лутрија Србије
Лото
20:10
У првом плану
информативно политички
21:09
Битно
информативно политички
22:00
Одметница ЕП565 (12+)
серијски програм
23:00
Повратак кући С02 ЕП9 (12+)
серијски програм