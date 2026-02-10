Logo
Large banner

Захарова о именовању Бербокове: Покушавају да натјерају свијет да заборави

Извор:

РТ Балкан

10.02.2026

18:39

Коментари:

0
Захарова о именовању Бербокове: Покушавају да натјерају свијет да заборави
Фото: Танјуг/АП

Именовање бивше министарке спољних послова Њемачке Аналене Бербок на мјесто предсједнице Генералне скупштине УН има за циљ фалсификовање историје и настојање да се свијет натјера да заборави на Други свјетски рат, изјавила је за "Комсомољску правду" Марија Захарова, портпарол Министарства спољних послова Русије.

"Наравно да је то учињено намјерно да би се заборавила, избрисала прошлост, да би се показало како је све то, укључујући 27 милиона наших погинулих суграђана, укључујући разорене градове, укључујући Лењинград, Кијев са Бабјим Јаром и Стаљинград, укључујући концентрационе логоре и покушаје геноцида над совјетским народом, ствар прошлости", истакла је Захарова.

Паре евро

Свијет

Умјетници добијају по 325 евра седмично

Генерална скупштина УН је 2025. године гласала за именовање Аналене Бербок на мјесто предсједнице 80. заседања. Она је била једини кандидат за ту функцију. Портпарол рускогн спољнополитичког ресора је оцијенила да избор Бербокове представља ударац не само по углед, већ и по функционисање свјетске организације, преноси РТ БАлкан.

Подијели:

Тагови :

Аналена Бербок

Марија Захарова

UN

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Lisice zatvor pritvor

Србија

Ухапшени бивши руководиоци Старачког дома

2 ч

0
Умјетници добијају по 325 евра седмично

Свијет

Умјетници добијају по 325 евра седмично

2 ч

0
Роналдо прекинуо штрајк

Фудбал

Роналдо прекинуо штрајк

2 ч

0
Александра Пријовић се у јеку драме јавно обратила Милици Тодоровић

Сцена

Александра Пријовић се у јеку драме јавно обратила Милици Тодоровић

2 ч

0

Више из рубрике

Умјетници добијају по 325 евра седмично

Свијет

Умјетници добијају по 325 евра седмично

2 ч

0
"Вулкан судњег дана" се пробудио: Посљедњи пут је убио на хиљаде људи, сви на опрезу

Свијет

"Вулкан судњег дана" се пробудио: Посљедњи пут је убио на хиљаде људи, сви на опрезу

2 ч

0
Лавров: Безбједносне гаранције за Украјину само продужавају сукоб са Русијом

Свијет

Лавров: Безбједносне гаранције за Украјину само продужавају сукоб са Русијом

2 ч

0
Два дјечака избодена у школи, у току велика потрага за осумњиченим

Свијет

Два дјечака избодена у школи, у току велика потрага за осумњиченим

3 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

20

18

Песков: Мир је увијек бољи од рата, СВО је била неизбјежна

20

17

Средњошколци из Приједора стали уз Тамару у борби против опаке болести

20

16

Сијарто: Мађарска може наставити суверену стратегију или спроводити агенду Брисела

20

14

Трамп: Спреман сам на војну акцију ако не буде договора са Ираном

20

10

Пјевачица се разводи након што јој је муж повезан с Епстином

Small banner

Тренутно на програму

19:50

Маркетинг

маркетинг

19:55

Временска прогноза

временска прогноза

20:00

Лото, Лутрија Србије

Лото

20:10

У првом плану

информативно политички

21:09

Битно

информативно политички

22:00

Одметница ЕП565 (12+)

серијски програм

23:00

Повратак кући С02 ЕП9 (12+)

серијски програм

Стање на граничним прелазима

Small banner