Ухапшени бивши руководиоци Старачког дома

Извор:

СРНА

10.02.2026

18:26

Lisice zatvor pritvor
Фото: Ron Lach/Pexels

Бивша директорица и руководилац Установе за одрасле и старије у Лесковцу, ухапшени су због сумње да су злоупотријебили положај и од 2017. до 2024. године оштетили ту установу за више од седам милиона динара /око 60.000 евра/.

МУП Србије саопштио је да се сумња да су бивша директорица, чији су иницијали Г.С. /64/ и Д.Ђ. /49/, у периоду од 2017. до 2024. године, незаконито задржавали за себе и поклањали трећим лицима разну техничку робу купљену од два привредна друштва из Лесковца новчаним средствима Установе.

ronaldo

Фудбал

Роналдо прекинуо штрајк

Такође, Г.С. је осумњичена да је користила службено возило у приватне сврхе, да је новчаним средствима Установе плаћала туристичке аранжмане за себе и своје пријатеље, те омогућила да се средства Установе, предвиђена за репрезентацију, троше изнад дозвољеног плана.

Обоје су осумњичени за продужено кривично дјело злоупотреба службеног положаја, одређено им је задржавање до 48 часова и биће спроведени на саслушање у надлежном тужилаштву.

хапшење

Leskovac

Dom za stara lica

