Мајка дјевојчице (4) која је преминула након операције крајника: ''Нису ми дали ни да путујем са Емом''

Извор:

Телеграф

10.02.2026

15:08

Мајка дјевојчице (4) која је преминула након операције крајника: ''Нису ми дали ни да путујем са Емом''
Фото: Pexels

Након трагичне вијести да је четворогодишња дјевојчица Ема М. из Чачка преминула након рутинске операције трећег крајника у чачанског болници огласила се и њена мајка Сања и рекла да и даље чека објашњење од оних који су одговорни за ову трагедију.

- Из болнице ме је малоприје звала секретарица директора Дејана Дабића, рекли су ми да је до 12х у сали и да послије тога може да поразговара лично са мном. Рекла сам да тако не желим, да је у 17х скуп испред болнице и да изађе и пред људима објасни шта је било и шта се догодило. Ћутали су пет дана о овоме, нема потребе да сада насамо са мном прича - рекла је Сања за ''Телеграф.рс''.

илу-вода-чаша-09112025

Здравље

Како недостатак воде утиче на тијело: Ове симптоме не смијете игнорисати

Како је додала, у болници у Београду су јој рекли да је узрок смрти едем плућа, али да ће они такође затражити судску обдукцију јер је дијете довезено из Чачка у прилично лошем стању.

- Резултате обдукције не знам када ћемо имати, тај извјештај се прави. Можемо само да се надамо да ћемо сазнати праву истину - казала је она.

Како је рекла, сви резултати прије операције били су уредни.

- Ема је била сасвим нормално и здраво дијете. Сви резултати прије операције су били уредни. Оно што ме највише боли јесте нехуман однос. Рекли су ми да идем таксијем за Београд, нису ми дозволили да путујем са њом - каже Сања.

Паоло Замполи

Република Српска

Замполи: Добио сам документ са пројектима који ћу предати америчким агенцијама

Како је мајка испричала, медицинска сестра јој је рекла да је операција завршена и требало је да пробуде дјевојчицу, међутим, вратила се у салу и тамо остала три сата, а када је изашла из сале, само је рекла да не зна шта се догодило.

Додаје да је након тога из сале изашао хирург који је рекао да је операција прошла како треба, али да кад су је будили установили да је дошло до крварења у плућима.

Подсјетимо, породица, пријатељи малене Еме, али и грађани Чачка окупили су се синоћ испред зграде Опште болнице у Чачку, тражећи одговоре на питања како и зашто је дошло до смрти четворогодишње дјевојчице након рутинске операције трећег крајника. Како је мајка рекла, скуп ће се и данас одржати, а породица и грађани траже одговоре.

пао авион

Свијет

Драма: Путнички авион пао у море, сви преживјели

Огласило се Министарство здравља

Одмах по добијању сазнања о немилом догађају, Министарство здравља је упутило инспекцију у ОБ Чачак, да испита околности које су довеле до немилог догађаја.

- Упоредо са тим, а у складу са законском процедуром, ОБ Чачак спровела је унутрашњу контролу стручног рада. У наставку поступка наложен је и спољашњи стручни надзор, који оцјењује квалитет стручног рада, односно поступање љекара. По добијању свих извештаја, Министарство здравља предузеће све мјере законом предвиђене, наводи се у саопштењу Министарства здравља.

