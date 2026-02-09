Logo
Огласили се из болнице о смрти дјевојчице (4)

09.02.2026

Огласили се из болнице о смрти дјевојчице (4)

Четворогодишња дјевојчица из околине Чачка преминула је 4. фебруара након операције крајника. О догађају обавијештено је Министарство здравља и инспекција ради на утврђивађу околности смрти дјетета.

"Породици изражавамо најдубље саучешће уз предузимање свих мјера да утврдимо разлог овог трагичног догађаја", наводи се у саопштењу Опште болнице у Чачку након вијести о смрти четворогодишње дјевојчице која је оперисана у тој болници.

Управа болнице обавијестила је Министарство здравља и Здравствену инспекцију о догађају од 4. фебруара. Из болнице је саопштено да је наложена унутрашња провјера квалитета стручног рада.

Како се додаје, након екстерне провјере квалитета стручног рада и налаза обдукције утврдиће се да ли је у питању пропуст у лијечењу.

Надзор и здравствени инспектор је констатовао да је медицинска документација вођена по свим правилима струке, наводи се у саопштењу.

