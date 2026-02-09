Лото 5: Резултати и извучени бројеви у 11. колу

Извор:
АТВ
09.02.2026
20:04
Коментари:0
У игри Лото 5, коју заједнички организују Лутрија Републике Српске и Државна лутрија Србије, није извучена главна премија.
Она је у 11. колу била вриједна 1.390.000 КМ.
Бројеви извучени у овом колу су 5, 3, 24, 9 и 26.
Допунски број је био 5.
У наредном колу главна премија износиће око 1.400.000 конвертибилних марака.
Џокер је у 11. колу носио премију од 630.000 марака.
Ниједан од играча ни у овој игри није остварио главни добитак.
Извучени Џокер број је - 184627.
У наредном колу премија за Џокер расте и очекује се да износити око 660.000 КМ.
Најновије
Најчитаније
22
56
22
48
22
45
22
44
22
38
Тренутно на програму