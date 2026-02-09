Logo
Лото 5: Резултати и извучени бројеви у 11. колу

АТВ

09.02.2026

Лото резултати бројеви данас 10 коло 3.2.2026 (фебруар) Лото Србија
Фото: ATV

У игри Лото 5, коју заједнички организују Лутрија Републике Српске и Државна лутрија Србије, није извучена главна премија.

Она је у 11. колу била вриједна 1.390.000 КМ.

Бројеви извучени у овом колу су 5, 3, 24, 9 и 26.

Допунски број је био 5.

У наредном колу главна премија износиће око 1.400.000 конвертибилних марака.

Џокер

Џокер је у 11. колу носио премију од 630.000 марака.

Ниједан од играча ни у овој игри није остварио главни добитак.

Извучени Џокер број је - 184627.

У наредном колу премија за Џокер расте и очекује се да износити око 660.000 КМ.

