Поскупљење кафе мијења навике потрошача

Глас Српске
09.02.2026
17:39
Иако је у БиХ лани увезена мања количина кафе него годину раније, за ову сировину издвојено је знатно више новца, што привредници и угоститељи објашњавају растом цијена на свјетском тржишту, већим трошковима производње и енергената, али и промјеном навика потрошача који све рјеђе бирају класичну кафу.
Подаци Управе за индиректно опорезивање (УИО) БиХ показују да је лани увезено 18.621,6 тона кафе, чија је укупна вриједност достигла 219,69 милиона КМ, док је годину раније из иностранства стигло 19.548 тона кафе "тешке" 174 милиона КМ. Највише овог напитка лани стигло је из Бразила и то 10.517,5 тона у вриједности 110,32 милиона КМ. На другом мјесту је Индија са 4.233,2 тоне, чија је вриједност достигла 41,93 милиона КМ, док је из Италије увезено 1.674,1 тону кафе у вриједности 34,6 милиона КМ.
Тренд смањења увоза наставио се и у овој години. Подаци УИО показују да је током јануара увезено 1.024,9 тона кафе у вриједности 11,53 милиона КМ. У истом периоду прошле године увезено је 1.636,2 тоне кафе, чија је вриједност износила 17,87 милиона КМ.
Директор пржионице кафе "Минеа" из Градишке Момчило Бањац каже за "Глас" да је пад увоза прије свега посљедица раста цијена кафе и сировина, што се одразило и на малопродају.
"Кафа је у протеклих годину дана значајно поскупјела и то је сигурно у једну руку утицало на потрошњу, поготово код ријеч о домаћој", рекао је Бањац.
Он истиче да код њих није забиљежен драстичан пад те да је цијена кафе у малопродаји тренутно стабилизована.
Говорећи о еспресу, Бањац наводи да постоје велике разлике у цијени, које се крећу од 25 до 80 КМ по килограму, док се код њих малопродајна цијена обичне кафе креће око 30 КМ. Додаје да на цијене утичу и раст трошкова енергената, радне снаге, амбалаже и инфлација, али и промјена навика потрошача, јер се млађе генерације све више окрећу еспресу, инстант кафи и напицима на бази кафе.
С друге стране, власник фирме "Фабрика кафе" из Бањалуке Дарио Бркић наводи да њихова компанија биљежи раст пословања.
"Код нас је увоз већи него претходних година јер нам расте обим посла. Набавна цијена је порасла око десет одсто, што зависи од бербе и временских услова у земљама произвођачима", рекао је Бркић.
Он истиче да, упркос расту трошкова, нису подизали цијене готових производа.
"Килограм наше кафе је сада 43 КМ, док је прошле године био око 38 КМ. То је отприлике раст од десет одсто", навео је Бркић, додајући да компанија извози у Словенију, Хрватску, Србију и Црну Гору.
Предсједник Удружења послодаваца угоститељства и туризма РС "Хорека" Далибор Шајић каже да је логично да је увезена мања количине кафе, јер је све скупља.
"Кафа је поскупјела и то се одразило на потрошњу, посебно у кафићима. Ипак, цијену кафе у локалима не одређује само набавна цијена, већ прије свега фиксни трошкови као што су струја, вода, комуналије и радна снага", истакао је Шајић.
Он наглашава да се цијена кафе у Бањалуци углавном креће од 2,5 до 3,5 КМ, те да не очекује појефтињење. Додаје да је примјетан тренд да млађе генерације све чешће бирају напитке од кафе са различитим додацима, као и чајеве.
Према подацима УИО, БиХ је лани извезла 73,8 тоне кафе у вриједности 1,44 милиона КМ, док је годину раније пласман био знатно већи. На инострано тржиште 2024. године извезено је 133,2 тоне кафе у вриједности од 1,6 милиона КМ. Када је ријеч о јануару ове године, на страно тржиште пласирано је 150 килограма кафе у вриједности 2.460 КМ, док је у истом периоду лани извезено 33,219 тоне кафе у вриједности 371.689 КМ.
