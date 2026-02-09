Суд у Приштини одбацио жалбе, вечерас потврда коначних резултата избора

Извор:
Врховни суд у Приштини одбацио је као неосноване шест жалби поднесених против одлука изборног панела за жалбе и представке на коначне резултате избора за скупштину привремених институција одржаних 28. децембра, а централна изборна комисија ће вечерас потврдити коначне резултате избора.
Суд је утврдио да ниједна од шест жалби није поткријепљена конкретним доказима.
Суд је одбацио жалбе Уједињене Ромске партије Косова, коалиције ПАИ – ПДАК – ЛПБ, жалбу Емилије Реџепи, жалбу Нове демократске странке из Призрена и Демократске партије Косова.
ЦИК ће вечерас потврдити коначне резултате ванредних избора за скупштину привремених институција одржаних 28. децембра 2025. године.
Портпарол ЦИК-а Ваљмир Ељези изјавио је да ће сљедећи састанак ЦИК-а бити одржан у 18.00 часова, а да је на дневном реду потврђивање коначних резултата избора.
