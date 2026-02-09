Плаћају грађанима да престану пушити

Извор:
Често се у народу каже да су цигарете један од најгорих порока поред алкохола и коцке, а једна заједница у нашем комшилуку је смислила занимљив начин да подстакне своје грађане да се цигарета одрекну.
Како би их подстакао да се окрену здравом начину живота и престану пушити, Завод за јавно здравство Пожешко-славонске жупаније позвао је пушаче да се пријаве на такмичење "Пушење одбаци, лову набаци!" на којем ће побједник освојити поклон бон у вриједности 400 евра.
Пријаве су отворене од понедјељка, 9. фебруара до 18. фебруара, а уз главну награду биће подијељено још девет награда у облику поклон бона у износу од по сто евра.
Пријавити се могу сви пунољетни пушачи с пребивалиштем у жупанији, који су спремни покушати престати пушити и апстинирати 30 дана, почевши с првим даном коризме 18. фебруара, а закључно с 19. фебруаром ове године.
Услов за учествовање у такмичењу је да је кандидат свакодневни пушач дувана и/или конзумент дуванских или никотинских производа, са "стажом" од најмање годину дана.
Кандидат лично испуњава пријаву за учествовање у такмичењу те обавезно предлаже једну особу – члана породице, као свједока престанка пушења.
Побједници такмичења одлучиће се извлачењем између свих пријављених кандидата који ће испунити услове те ће апстинирати од дувана и никотина у трајању од мјесец дана.
Пушачи у овој заједници ће се борити против свог порока за награду од 400 евра.
Јавно извлачење те додјела свих награда планирани су за 19. март.
Готово 38 одсто одраслих у Хрватској пуши цигарете, а 44 одсто ученика конзумирало је е-цигарете, те је по томе Хрватска међу најлошијим земљама у ЕУ.
Удио пушача у старосној групи од 25 до 34 године прелази 40 одсто.
