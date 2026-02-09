Logo
Large banner

Плаћају грађанима да престану пушити

Извор:

Агенције

09.02.2026

17:12

Коментари:

0
Плаћају грађанима да престану пушити
Фото: АТВ

Често се у народу каже да су цигарете један од најгорих порока поред алкохола и коцке, а једна заједница у нашем комшилуку је смислила занимљив начин да подстакне своје грађане да се цигарета одрекну.

Како би их подстакао да се окрену здравом начину живота и престану пушити, Завод за јавно здравство Пожешко-славонске жупаније позвао је пушаче да се пријаве на такмичење "Пушење одбаци, лову набаци!" на којем ће побједник освојити поклон бон у вриједности 400 евра.

Полиција Србија

Хроника

Родитељи дјечака који је убио вршњака ножем негирали кривицу

Пријаве су отворене од понедјељка, 9. фебруара до 18. фебруара, а уз главну награду биће подијељено још девет награда у облику поклон бона у износу од по сто евра.

Пријавити се могу сви пунољетни пушачи с пребивалиштем у жупанији, који су спремни покушати престати пушити и апстинирати 30 дана, почевши с првим даном коризме 18. фебруара, а закључно с 19. фебруаром ове године.

Услов за учествовање у такмичењу је да је кандидат свакодневни пушач дувана и/или конзумент дуванских или никотинских производа, са "стажом" од најмање годину дана.

Кандидат лично испуњава пријаву за учествовање у такмичењу те обавезно предлаже једну особу – члана породице, као свједока престанка пушења.

илу-Црна Гора-застава-02092025

Регион

Буџет Црне Горе оштећен за пола милиона евра

Побједници такмичења одлучиће се извлачењем између свих пријављених кандидата који ће испунити услове те ће апстинирати од дувана и никотина у трајању од мјесец дана.

Пушачи у овој заједници ће се борити против свог порока за награду од 400 евра.

Јавно извлачење те додјела свих награда планирани су за 19. март.

Готово 38 одсто одраслих у Хрватској пуши цигарете, а 44 одсто ученика конзумирало је е-цигарете, те је по томе Хрватска међу најлошијим земљама у ЕУ.

Удио пушача у старосној групи од 25 до 34 године прелази 40 одсто.

Подијели:

Тагови:

Cigarete

pušenje

Хрватска

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Застава Црна Гора

Регион

Буџет Црне Горе оштећен за пола милиона евра

1 ч

0
У набујалој ријеци пронађени дијелови аутомобила и саобраћајна дозвола: Потрага се наставља сутра

Регион

У набујалој ријеци пронађени дијелови аутомобила и саобраћајна дозвола: Потрага се наставља сутра

1 ч

0
Лутрија листић

Регион

Гаси се државна лутрија након 76 година рада

2 ч

0
Болница Добој-операција

Регион

Жена умрла након рутинске операције, спроводи се истрага

5 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

18

19

Серена Вилијамс се враћа на терен

18

15

За дионицу на Коридору 5Ц више од 140 милиона евра

18

13

Пољопривредници ФБиХ: Забранити увоз млијека

18

04

Идеална фризура према облику лица: Откријте шта је најбољи избор за вас

18

04

Несрећа у Бањалуци: Пјешака ударило ауто

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner