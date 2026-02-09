У набујалој ријеци пронађени дијелови аутомобила и саобраћајна дозвола: Потрага се наставља сутра

Извор:
Телеграф
09.02.2026
16:26
Први тим ронилаца Регионалног центра Бијела завршио је претрагу предвиђене зоне, у оквиру акције потраге за особом, или више њих, која је прексиноћ код моста Луча у Подгорици аутомобилом слетјела у набујалу ријеку.
Данило Мијајловић из Регионалног ронилачког центра саопштио је да је за данас завршен планирани дио ронилачке претраге на терену, те да су наишли на дијелове аутомобила и саобраћајну дозволу, што ће помоћи у одређивању зоне даљег дјеловања, преноси РТЦГ.
"Тимови наших ронилаца су током дана претраживали подручје од мјеста несреће до приближно 600 метара низводно. Видљивост у води је данас била нешто боља и износила је око једног метра, али и даље није на нивоу који омогућава ефикасну и брзу претрагу. Посебан проблем представља изузетно јака брзина бујичне воде у кориту ријеке, што значајно отежава рад и захтјева максималан опрез", објаснио је Мијајловић.
Током данашње претраге пронађени су одређени дијелови аутомобила, као и саобраћајна дозвола, што помаже у одређивању зоне даљег дјеловања и усмјеравању наставка акције.
Претрага ће, каже Мијајловић, бити настављена сутра, у складу са безбедносним процедурама и условима на терену.
"У претрази подводног дијела нам помажу припадници ронилачке службе спасавања из Службе заштите и спашавања Никшић док нам оперативну подршку пружају припадници Слузбе заштите и спашавања Главног града, авио хеликоптерска јединица МУП-а као и многи мјештани који познају прилике на овом делу ријеке", нагласио је Мијајловић.
Како је раније данас истакао ради се о веома тешкој и захтјевној акцији због лоше видљивости и веома брзог водотока у овом подручју.
Подсјећамо, јуче око један сат послије поноћи, возило је слетјело у ријеку Морачу са моста Луча. Из полиције наглашавају да за сада није познато како је дошло до удеса, као ни колико је особа било у возилу.
