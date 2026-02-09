Logo
Large banner

У набујалој ријеци пронађени дијелови аутомобила и саобраћајна дозвола: Потрага се наставља сутра

Извор:

Телеграф

09.02.2026

16:26

Коментари:

0
У набујалој ријеци пронађени дијелови аутомобила и саобраћајна дозвола: Потрага се наставља сутра

Први тим ронилаца Регионалног центра Бијела завршио је претрагу предвиђене зоне, у оквиру акције потраге за особом, или више њих, која је прексиноћ код моста Луча у Подгорици аутомобилом слетјела у набујалу ријеку.

Данило Мијајловић из Регионалног ронилачког центра саопштио је да је за данас завршен планирани дио ронилачке претраге на терену, те да су наишли на дијелове аутомобила и саобраћајну дозволу, што ће помоћи у одређивању зоне даљег дјеловања, преноси РТЦГ.

Телефон

Наука и технологија

Корисници Андроида у опасности: Можете остати без новца

"Тимови наших ронилаца су током дана претраживали подручје од мјеста несреће до приближно 600 метара низводно. Видљивост у води је данас била нешто боља и износила је око једног метра, али и даље није на нивоу који омогућава ефикасну и брзу претрагу. Посебан проблем представља изузетно јака брзина бујичне воде у кориту ријеке, што значајно отежава рад и захтјева максималан опрез", објаснио је Мијајловић.

Током данашње претраге пронађени су одређени дијелови аутомобила, као и саобраћајна дозвола, што помаже у одређивању зоне даљег дјеловања и усмјеравању наставка акције.

Претрага ће, каже Мијајловић, бити настављена сутра, у складу са безбедносним процедурама и условима на терену.

vrtic

Свијет

Предатор из вртића изнио језиву одбрану: Мислио сам да ће их то учинити срећнима

"У претрази подводног дијела нам помажу припадници ронилачке службе спасавања из Службе заштите и спашавања Никшић док нам оперативну подршку пружају припадници Слузбе заштите и спашавања Главног града, авио хеликоптерска јединица МУП-а као и многи мјештани који познају прилике на овом делу ријеке", нагласио је Мијајловић.

Како је раније данас истакао ради се о веома тешкој и захтјевној акцији због лоше видљивости и веома брзог водотока у овом подручју.

Подсјећамо, јуче око један сат послије поноћи, возило је слетјело у ријеку Морачу са моста Луча. Из полиције наглашавају да за сада није познато како је дошло до удеса, као ни колико је особа било у возилу.

Подијели:

Тагови:

Podgorica

Morača

Саобраћајна несрећа

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Електрични аутомобили изазивају мучнину код путника: Наука објаснила зашто

Ауто-мото

Електрични аутомобили изазивају мучнину код путника: Наука објаснила зашто

2 ч

0
Moda žena djevojka

Занимљивости

Ова 3 знака чекају животне одлуке и судбинске промјене

2 ч

0
Operacija, operaciona sala

Србија

Дјевојчица преминула након операције крајника

2 ч

0
Најлакши начин да откријете да ли се некоме свиђате

Љубав и секс

Најлакши начин да откријете да ли се некоме свиђате

2 ч

0

Више из рубрике

Лутрија листић

Регион

Гаси се државна лутрија након 76 година рада

2 ч

0
Болница Добој-операција

Регион

Жена умрла након рутинске операције, спроводи се истрага

5 ч

0
Генијално такмичење: Одбаците пушење и освојите скоро 800 КМ

Регион

Генијално такмичење: Одбаците пушење и освојите скоро 800 КМ

6 ч

0
Дјевојка колима слетјела у Морачу, више људи било у ауту?

Регион

Дјевојка колима слетјела у Морачу, више људи било у ауту?

7 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

18

19

Серена Вилијамс се враћа на терен

18

15

За дионицу на Коридору 5Ц више од 140 милиона евра

18

13

Пољопривредници ФБиХ: Забранити увоз млијека

18

04

Идеална фризура према облику лица: Откријте шта је најбољи избор за вас

18

04

Несрећа у Бањалуци: Пјешака ударило ауто

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner