Дјевојка колима слетјела у Морачу, више људи било у ауту?

09.02.2026
10:51
Коментари:0
Према првим информацијама за воланом је била дјевојка, али није познато колико још особа је било унутра.
На терену су екипе Службе заштите и спашавања.
"Терен се прегледа чамцима и дроновима, потрага још увијек траје", потврђено је за РИНУ у Служби заштите и спашавања Подгорице.
На терену су и рониоци из Регионалног ронилачког центра Бијела.
"Екипе су биле јуче на терену, а потрага се наставила и данас. Потрагу отежавају лоши услови", казао је Данило Мијајловић из RRCB.
Несрећа се догодила у ноћи суботе на недјељу, а надзорне камере снимиле су возило које се креће улицама и прије моста је, како се претпоставља, дјевојка изгубила контролу – возило је прешло из десне у лијеву траку преко острва па слетјело у Морачу.
На макадаму су примијећени трагови, као и дијелови возила.
