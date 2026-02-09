Logo
Дјевојка колима слетјела у Морачу, више људи било у ауту?

09.02.2026

10:51

Коментари:

0
Према првим информацијама за воланом је била дјевојка, али није познато колико још особа је било унутра.

На терену су екипе Службе заштите и спашавања.

"Терен се прегледа чамцима и дроновима, потрага још увијек траје", потврђено је за РИНУ у Служби заштите и спашавања Подгорице.

На терену су и рониоци из Регионалног ронилачког центра Бијела.

Хроника

Два лица из Бањалуке лишена слободе због "шумске крађе"

"Екипе су биле јуче на терену, а потрага се наставила и данас. Потрагу отежавају лоши услови", казао је Данило Мијајловић из RRCB.

Несрећа се догодила у ноћи суботе на недјељу, а надзорне камере снимиле су возило које се креће улицама и прије моста је, како се претпоставља, дјевојка изгубила контролу – возило је прешло из десне у лијеву траку преко острва па слетјело у Морачу.

На макадаму су примијећени трагови, као и дијелови возила.

