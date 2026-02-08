Све већи проблем, потрага почиње раније: Хрватској недостаје 65.000 радника

Извор:
ХРТ
08.02.2026
13:33
Хрватској недостаје сезонских радника па послодавци са потрагом почињу све раније, а процјењује се да ће их ове године требати око 65 хиљада.
Ален Мрвац, специјалиста за односе са јавношћу у Alma Career Croatia/Мој посао, каже да се кључни дио запошљавања одвија већ почетком године.
„Потрага је већином фокусирана током јануара и фебруара. Већ до краја фебруара добар дио послодаваца има комплетиран добар дио кадра. Остале позиције попуњавају се у случају нужде, дакле ватрогасна рјешења траже се у априлу или мају“, казао је Мрвац.
Страни сезонски радници траже се још од прошлог октобра како би им се на вријеме осигурале радне дозволе, јавља ХРТ.
Бернард Зензеровић, директор Удружења послодаваца у хотелијерству, каже да је потреба за радницима велика те да је процјена да за сезону недостаје око 65.000 радника.
„Од тога се трудимо задовољити што је више могуће на домаћем тржишту. Но то ипак није могуће у потпуности па очекујемо око 15 хиљада сезонаца из Хрватске и бројке страних радника на нивоу прошле године – значи око 50 хиљада“, рекао је Зензеровић.
Према истраживању портала Мој посао, домаћи радници чешће се одлучују на сезонски рад ако је плата у просјеку 30 до 40 посто виша него за једнак посао на континенту. Најтраженији су кувари, конобари, сластичари, собарице, рецепционари, аниматори и продавци.
Мрвац наглашава и да послодавци траже квалитетан кадар.
„Висококвалификованог радника са богатим искуством који доноси додатну вриједност и подиже ниво пословања. Такав кадар је риједак и треба га итекако добро платити. Критеријуми су нешто нижи него ранијих година, што се види по огласима. Ондје гдје се прије тражило пет година искуства, сада се траже три године“, истакао је.
„Од 2019. до данас трошкови рада, односно плате у хотелијерству, порасли су око 75 посто, док су приходи расли око 58 посто. Колеге улажу пуно и у услове и квалитет смјештаја те у едукације“, казао је.
Иако су свјесни да је страна радна снага нужна, послодавци настоје ангажовати и пензионере, ученике, студенте те незапослене.
