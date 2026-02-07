Драма у Црној Гори: Држављанина БиХ тукли, па покушали отети

Извор:
Мондо.рс
07.02.2026
18:36
Полиција у Херцег Новом спријечила је рано јутрос, 7. фебруара, покушај отмице држављанина БиХ те ухапсила два држављанина Србије.
Ухапшена су лица чији су иницијали М.Ш (25) из Бијелог Поља и М.З (30) из Новог Сада, саопштено је из црногорске Управе полиције.
Кривично дјело догодило се током ноћи у мјесту Суторина, а оштећено лице је задобило лакше тјелесне повреде.
"У 1.50 часова полиција је примила позив од грађанина, власника куће у мјесту Суторина, који је пријавио да су два лица напала држављанина БиХ који код њега живи као подстанар", додаје се у саопштењу.
Сумња се да су М.Ш. и М.З. дошли на адресу становања оштећеног и насилно ушли у стан, те да су му задали више удараца шаком док се налазио у кревету.
"Онда му је М.Ш, како се сумња, ставио крпу преко уста, док је М.З. наставио да га удара рукама и ногама. Њих двојица су му одузели два мобилна телефона и 100 евра, а потом су га насилно извели из стана у намјери да га својим возилом одведу у непознатом правцу, у чему их је спријечио власник куће", додаје се у саопштењу, преноси "Мондо".
Власник куће је запријетио да ће позвати полицију, након чега су се осумњичени возилом удаљили. Полиција их је убрзо пронашла, зауставила и привела у службене просторије, гдје су ухапшени.
О догађају је обавијештен надлежни тужилац, а осумњичени ће уз кривичну пријаву бити приведени државном тужиоцу у Основном државном тужилаштву у Херцег Новом, због сумње да су извршили покушај отмице.
