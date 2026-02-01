Logo
Ужас: Мушкарац стрпао жену у гепек и одвезао је у шуму

Извор:

Телеграф

01.02.2026

13:10

Ужас: Мушкарац стрпао жену у гепек и одвезао је у шуму
Фото: Pixabay

Загребачка полиција ухапсила је мушкарца који је 38-годишњакињу угурао у гепек аутомобила, одвезао је у шуму и физички напао.

Мушкарца (44) терете за кривично дјело противправног одузимања слободе и тјелесне повреде на штету 38-годишње чланице породице.

Sabalenka

Тенис

Сабаленка: Не желим да размишљам о тенису

"Проведеним криминалистичким истраживањем сумња се да је осумњичени, након вербалног сукоба, противно вољи оштећене, насилно угурао у гепек свог аутомобила загребачких регистарских ознака и одвезао је у шуму на подручју Чрномерца. По доласку, физички ју је ударао по глави и телу. Повређена је колима хитне помоћи превезена у Клинички болнички центар Сестре Милосрднице, где је утврђено да је лакше повређена", саопштила је загребачка полиција.

Након завршеног криминалистичког истраживања, мушкарац је уз кривичну пријаву предат притворском надзорнику.

(Телеграф.рс)

Тагови:

физички напад

pokušaj otmice

verbalni napad

Загреб

