Ужас: Мушкарац стрпао жену у гепек и одвезао је у шуму

Телеграф
01.02.2026
13:10
Загребачка полиција ухапсила је мушкарца који је 38-годишњакињу угурао у гепек аутомобила, одвезао је у шуму и физички напао.
Мушкарца (44) терете за кривично дјело противправног одузимања слободе и тјелесне повреде на штету 38-годишње чланице породице.
"Проведеним криминалистичким истраживањем сумња се да је осумњичени, након вербалног сукоба, противно вољи оштећене, насилно угурао у гепек свог аутомобила загребачких регистарских ознака и одвезао је у шуму на подручју Чрномерца. По доласку, физички ју је ударао по глави и телу. Повређена је колима хитне помоћи превезена у Клинички болнички центар Сестре Милосрднице, где је утврђено да је лакше повређена", саопштила је загребачка полиција.
Након завршеног криминалистичког истраживања, мушкарац је уз кривичну пријаву предат притворском надзорнику.
