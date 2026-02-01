Logo
Стевандић: Српска гарант да се злочини над Србима неће понављати

01.02.2026

12:58

Ненад Стевандић
Фото: АТВ

Предсједник Народне скупштине Републике Српске Ненад Стевандић рекао је да је Република Српска гарант да се злочини над српским народом, попут оног које су усташе починиле у Дракулићу 1942. године, више неће понављати.

"Настанком Републике Српске настало је самопоштовање и почели смо да први пут отворено говоримо о истини о којој смо силом комунистичке диктатуре дуго ћутали" рекао је Стевандић у Дракулићу.

Подсјетио је да је убијено више од 2.000 Срба међу којима 551 дијете без испаљеног метка, а на таблама је писало да су та дјеца умрла, као да је била нека епидемија.

"Потпуно сам сигуран да не би било ни Дракулића, ни Јасеновца да је тада било Републике Српске и зато она мора да постоји да овакви злочини не би се понављали", поручио је Стевандић.

Он је навео да је над Србима у Дракулићу и околним бањалучким селима почиње највећи злочин у Независној Држави Хрватској у једном дану.

Срби се, каже, морају да се окрену једним према другима и да се, његујући сјећања, сачувају од понављања најружнијих дијелова историје.

У бањалучком насељу Дракулић у току је обиљежавање 84 године од злочина НДХ над српским цивилима у овом и селима Шарговац и Мотике и руднику Раковац код Бањалуке, 7. фебруара 1942. године, када је у само једном дану звјерски убијено 2.315 Срба, међу којима 551 дијете.

