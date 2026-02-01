Logo
Цвијановић на Светосавској академији у Вашингтону: Отаџбина је у срцу

АТВ

Цвијановић на Светосавској академији у Вашингтону: Отаџбина је у срцу
Фото: ZIPAPHOTO/Borislav Zdrinja

Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић почела је посјету Сједињеним Државама сусретом са сународницима и учешћем на Светосавској академији у Вашингтону.

"За Србе у дијаспори отаџбина је у срцу, колико год била географски удаљена, а наша Црква је мјесто окупљања и чувар вјере, традиције и идентитета", навела је Цвијановићева.

Она је захвалила Његовом преосвештенству епископу источноамеричком Иринеју, свештенству Цркве Светог Луке и српској заједници у Вашингтону на топлом гостопримству и дивној манифестацији посвећеној Светом Сави.

"Хвала на огромној подршци, заједништву и љубави коју исказујете Републици Српској и Србији, које ће увијек бити уз вас!", написала је Цвијановићева на "Иксу".

Жељка Цвијановић

Вашингтон

Svetosavska akademija

