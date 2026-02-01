Цвијановић на Светосавској академији у Вашингтону: Отаџбина је у срцу

Извор:
АТВ
01.02.2026
10:58
Коментари:4
Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић почела је посјету Сједињеним Државама сусретом са сународницима и учешћем на Светосавској академији у Вашингтону.
"За Србе у дијаспори отаџбина је у срцу, колико год била географски удаљена, а наша Црква је мјесто окупљања и чувар вјере, традиције и идентитета", навела је Цвијановићева.
Она је захвалила Његовом преосвештенству епископу источноамеричком Иринеју, свештенству Цркве Светог Луке и српској заједници у Вашингтону на топлом гостопримству и дивној манифестацији посвећеној Светом Сави.
"Хвала на огромној подршци, заједништву и љубави коју исказујете Републици Српској и Србији, које ће увијек бити уз вас!", написала је Цвијановићева на "Иксу".
Увијек ми је драго када посјету некој држави започнем сусретом и дружењем са нашим сународницима.— Жељка Цвијановић (@Cvijanovic_Z) February 1, 2026
Зато смо одмах по слијетању у САД, пожурили да стигнемо на Светосавску академију у Вашингтону, у част првог српског архиепископа и просвјетитеља.
За Србе у дијаспори отаџбина је у… pic.twitter.com/Ft0O1ZkUc8
Република Српска
14 ч20
Република Српска
15 ч6
Република Српска
16 ч0
Република Српска
1 д0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму