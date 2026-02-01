Почео упис првачића, а ево до када траје

Извор:
АТВ
01.02.2026
07:56
Од данас па до 31.марта почиње упис дјеце за први разред преко платформе Е-упис саопштили су у Министарству просвјете и културе.
Примјеном ове платформе родитељима је олакшан процес уписа дјеце у школу јер нису у обавези да прибављају извод из матичне књиге рођених, те увјерења о држављанству и пребивалишту.
Платформи се може приступити са било ког уређаја - рачунара, таблета или мобилног телефона, а неопходно је попунити основне податке за пријаву дјетета на линку.
