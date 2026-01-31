Након инструкције ЦИК-а СДС ипак не бојкотује изборе

Извор:
АТВ
31.01.2026
19:14
Коментари:2
Што СДС замисли, ЦИK БиХ испуни и обрнуто. Могло би се рећи једни другима испуњавају жеље и заповијести. Некада највећа партија у Српској, данас то ни близу ипак одустаје од бојкота избора који су најавили прије само неколико дана, јер је ЦИК БиХ уважила њихову жалбу. На изборе ипак излазе, задовољни најновијом Инструкцијом ЦИK-а да имају по једног члана на сваком од 136 бирачких мјеста на којима се 8.фебруара понављају избори.
"Оно што је минимум минимума и што ће практично омогућити да СДС учествује на предстојећим изборима јесте прецизнија одлука, односно инструкција коју је дала ЦИK, а односи се на то да ће СДС и све друге странке који имају кандидате за предсједника, а које су истовремено парламентарне у НСРС, имати најмање по једног члана на сваком од ових 136 бирачких мјеста", рекао је Желимир Нешковић, потпредсједник СДС-а.
Да апсурд буде већи, СДС-овци дијеле исто мишљење са СДП-ом, могло би се рећи и са Кристијаном Шмитом. Без нових технологија, нема поштених избора.
Ред је да СДС учествује на изборима кад су у договору са Шмитом дали кандидата за пријевремене изборе, порука је српског члана предсједништва БиХ Жељке Цвијановић.
СНСД: Веће стипендије за лакши студентски живот
"Ред је и да СДС учествује кад им се унапријед јави да ће бити пролонгирани неки рокови за попуну нпр. бирачких одбора, и прије него што то формално одлучи Централна изборна комисија. Иначе, двојици чланова ЦИK-а је мандат продужио Кристијан Шмит, (каква случајност!) иако су требали отићи у пензију са навршених 65 година старости", рекла је Жељка Цвијановић, српски члан Предсједништва БиХ.,
СДС доприноси подмуклом плану муслимана да дестабилизују Републику Српску. Константно, каже Милорад Додик доводе у питање институције Републике Српске.
"И шта сад, навикнуто дериште које се зове СДС да они сада јаучу и ови њима испуњавају жеље, ето испуните, доведите кога год хоћете, доведите НАТО на гласачка мјеста ми ћемо опет побиједити зато што људи тамо тако одлучују", рекао је Милорад Додик, предсједник СНСД-а.
Једна велика историјска партија је у великој кризи, и то одавно закључује политички аналитичар.
"СДС се понаша тако како се понаша тражећи неке разлоге и оправдања за неке могуће резултате који ће се десити послије ових избора 8.фебруара. Моја је процјена да СДС понавља изборе у овим центрима гдје је СНСД најјача странка тако да су мале шансе СДС-а да побиједи на тим изборима", рекао је Драго Вуковић, политички аналитичар.
Није први пут да се СДС радује одлукама које стижу са сарајевске адресе Данијела Озме 7, гдје је смјештена ЦИК БиХ. Након одлуке те институције да се понове избори на 136 бирачких мјеста у 17 општина у Републици Српској, први су потрчали да поздраве тај потез ЦИК-а БиХ.
