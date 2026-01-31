Logo
СНСД: Веће стипендије за лакши студентски живот

Извор:

СРНА

31.01.2026

16:35

Коментари:

0
СНСД: Веће стипендије за лакши студентски живот

Градски одбор СНСД-а Бањалука поздравио је одлуку Владе Републике Српске о повећању студентских стипендија, која ће студентима олакшати свакодневни живот током студирања.

"Ова мјера Владе Републике Српске сигурно ће допринијети да млади планирају будућност у Српској, што је један од наших најважнијих циљева", саопштено је из бањалучког СНСД-а.

У саопштењу се наводи да је Бањалука универзитетски град у којем сваке године студирају хиљаде младих из цијеле Републике Српске и региона.

"Ова одлука је, прије свега, подршка у свакодневним трошковима - становању, превозу, исхрани, али и додатни подстицај најбољим студентима да остану посвећени образовању", додају из бањалучког СНСД-а.

Из ове странке поручују да управо зато треба наставити са конкретним рјешењима кроз сарадњу институција, што ће дати додатну сигурност грађанима.

Влада Републике Српске одлучила је да од наредне академске године повећа буџет за више од милион КМ за студентске стипендије на сва три циклуса.

