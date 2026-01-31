Стижу ли лијепе вијести за фербуар?

Наредна два дана у Босни и Херцеговини биће хладније вријеме уз локално слабе падавине, а од уторка, 3. фебруара очекује се топлије и нестабилно, наводи се то на Фејсбук страници БХметео.

Какво нас вријеме очекује сутра?

Сутра. 1. фебруару већем дијелу земље биће претежно облачно вријеме.

"У Босни локално слабе падавине, углавном изнад планинских пред‌јела, гд‌је ће бити слабог снијега. У низинама локално слаба киша или росуља. У Херцеговини и на југозападу Босне већином уз дуже сунчане периоде", наводи БХметео.

Колике температуре нас очекују?

Јутарња температура сутра од -2 до 3, на југу до 6 °C. Дневна температура од 1 до 6, у Херцеговини и на југозападу Босне 6 до 14 °C. Вјетар слаб до умјерен сјевероисточни, у Херцеговини и на југозападу Босне умјерена до локално на ударе јака бура.

Какво ће вријеме бити у понед‌јељак?

У понед‌јељак, 2. фебруара у БиХ стиже пролазно стабилније вријеме уз умјерено до претежно облачно вријеме.

Ријетко мало кише могуће у Херцеговини. Јутарња температура у понед‌јељак од -4 до 1, на југу до 4 °C, а дневна температура 0 до 5, на југу до 10 °C.

Какви ће бити први дани фебруара?

Након пролазно хладнијег времена у првим данима фебруара, од уторка, 3. фебруара струјања ће окренути на јужна и југозападна уз долазак топлијег времена и осјетног пораста температуре.

Вјетар ће појачати па ће тако од уторка у већем дијелу земље пухати повремено умјерен до на ударе јак југо.

На планинама уз олујне ударе.

Када стиже захлађење?

Вријеме од уторка претежно облачно и нестабилно уз локално кишу и пљускове. Више падавина у Херцеговини и на југозападу Босне, гд‌је до краја прве декаде фебруара може пасти локално преко 80 mm кише.

Крајем прве декаде фебруара, иза 9.фебруара, долазиће до промјене синоптичке ситуације над Европом.

"Појачаће се циклонална активност над сјевером Европе, што би нашим крајевима у другој декади фебруара могло донијети пролазне продоре хладнијег зрака и могућ снијег. Захлађења се вјероватно не би дуго задржавала обзиром да би Атлантик и даље био активан, па би то више биле смјене хладних и топлих дана кроз другу декаду", наводи БХметео.