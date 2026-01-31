Ревизија борачког статуса да буде законска обавеза

31.01.2026
14:45
Коментари:0
Радна група за израду новог закона о правима бораца прихватила је приједлоге Удружења ветерана Републике Српске да ревизија борачког статуса буде законска обавеза, те да борачке легитимације буду законска категорија, изјавио је предсједник Скупштине Удружења "Ветерани Републике Српске" Душко Вукотић. Он је након консултација са представницима ветерана из цијеле Српске у вези са припремама новог закона, изјавио да ревизија није напад на истинске борце, већ заштита законитости и правичности.
Увјерени смо да огромна већина, ако не и сви истински борци, подржавају овакав приступ", рекао је Вукотић новинарима у Бањалуци.
Он је истакао да је друга ствар на којој су инсистирали да млади борци и борци који су били на редовном служењу војног рока током Одбрамбено-отаџбинског рата буду признати као борци виших категорија.
Вукотић је напоменуо да њихова примања остају везана за број мјесеци учешћа у рату, а овим рјешењем им се обезбјеђује морална и људска сатисфакција, као и приступ правима и погодностима које закон предвиђа за више борачке категорије.
"Посебно истичем да је прихваћен наш приједлог о увођењу борачке легитимације, односно идентификационе картице као законске категорије, што ће бити један од кључних механизама за спровођење ревизије и заштиту статуса истинских бораца", нагласио је Вукотић.
Он је напоменуо да сада слиједи јавна расправа која ће бити одржана у просторијама Владе Републике Српске или Народне скупштине.
Вукотић је напоменуо да су на састанку присуствовали и представници потомака ветерана.
