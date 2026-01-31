Logo
Large banner

Ревизија борачког статуса да буде законска обавеза

31.01.2026

14:45

Коментари:

0
Удружење ветерана
Фото: АТВ

Радна група за израду новог закона о правима бораца прихватила је приједлоге Удружења ветерана Републике Српске да ревизија борачког статуса буде законска обавеза, те да борачке легитимације буду законска категорија, изјавио је предсједник Скупштине Удружења "Ветерани Републике Српске" Душко Вукотић. Он је након консултација са представницима ветерана из цијеле Српске у вези са припремама новог закона, изјавио да ревизија није напад на истинске борце, већ заштита законитости и правичности.

Увјерени смо да огромна већина, ако не и сви истински борци, подржавају овакав приступ", рекао је Вукотић новинарима у Бањалуци.

Он је истакао да је друга ствар на којој су инсистирали да млади борци и борци који су били на редовном служењу војног рока током Одбрамбено-отаџбинског рата буду признати као борци виших категорија.

Вукотић је напоменуо да њихова примања остају везана за број мјесеци учешћа у рату, а овим рјешењем им се обезбјеђује морална и људска сатисфакција, као и приступ правима и погодностима које закон предвиђа за више борачке категорије.

Требиње-29092025

Градови и општине

Република Српска добија "град будућности"

"Посебно истичем да је прихваћен наш приједлог о увођењу борачке легитимације, односно идентификационе картице као законске категорије, што ће бити један од кључних механизама за спровођење ревизије и заштиту статуса истинских бораца", нагласио је Вукотић.

Он је напоменуо да сада слиједи јавна расправа која ће бити одржана у просторијама Владе Републике Српске или Народне скупштине.

Вукотић је напоменуо да су на састанку присуствовали и представници потомака ветерана.

Подијели:

Таг:

Veterani Republike Srpske

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Вријеме

Друштво

Сутра облачно и хладније

9 ч

0
Детаљна временска прогноза за фебруар: Када нам стижу нове падавине?

Друштво

Детаљна временска прогноза за фебруар: Када нам стижу нове падавине?

12 ч

0
Једна навика годишње убије 19.000 људи

Друштво

Једна навика годишње убије 19.000 људи

12 ч

0
Упаљен аларм: Епидемија пријети тинејџерима

Друштво

Упаљен аларм: Епидемија пријети тинејџерима

14 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

22

09

Ратовао у БиХ, осуђени терориста, сада хоће у Градско вијеће Бирмингема

21

57

Људи гледали свађу Новака и Јелене Ђоковић: Дуго смо глумили

21

52

Стиже бомба: Милиони на удару смртоносне олује

21

41

Ово су наводне фотографије Српкиње Бојане Бањац из Епстајнових фајлова

21

27

Мило Ђукановић проговорио о његовом имену у фајловима Џерија Епстајна

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner