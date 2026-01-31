Република Српска добија "град будућности"

31.01.2026
14:24
Коментари:0
Пројекат "Ново Требиње", који је оцијењен као једна од највећих развојних шанси, не само за најјужнији град Српске већ и за цијелу Републику, а који појединци називају и градом будућности, представљен је јуче, 30. јануара, а према информацијама градиће се у три фазе до 2050. године.
У Требињу представљен пројекат "Ново Требиње". Градиће се у три фазе до 2050. године.
Промотивни услови за прве инвеститоре, а посебна пажња на садржаје за младе.
Како је речено током представљања пројекта, он подразумијева комплетну инфраструктуру и све неопходне садржаје за квалитетан живот – школе, дом здравља, вртиће, спортску дворану и друге јавне објекте.
Мирко Ћурић, градоначелник Требиња, рекао је да је посебан акценат стављен на могућност куповине некретнина по знатно повољнијим цијенама, уз промотивне услове за прве инвеститоре, што "Ново Требиње" чини озбиљном приликом како за грађане, тако и за привреднике.
Он је додао да ће се посебно обратити пажња на садржаје за младе.
"Прва фаза пројекта планирана је до 2030. године, друга до 2040, док је завршетак треће фазе предвиђен до 2050. године", наводи се на сајту Града.
Како се додаје, пројекат ће се простирати на око 380 хектара, а повезивањем са "Градом сунца" укупна површина будућег урбаног комплекса износиће приближно 420 хектара.
Презентацији пројекта присуствовали су начелници градских одјељења, привредници, као и директори јавних предузећа и установа, који су том приликом изнијели своје сугестије и приједлоге.
