Татјана Бошковић у Требињу: Овдје се осјећам чаробно

Теодора Бјелогрлић

31.01.2026

12:20

Фото: АТВ

Требиње данас ужива у мирису мимозе и веселој карневалској атмосфери. Новљанске мажоретке и Градска музика из Херцег Новог прошетале су улицама града уз звуке тромбоњера, доносећи дух Медитерана на југ Српске.

Свечаним дефилеом каравана, уз забаву, пјесму и дијељење мимозе, грађани и гости Требиња и околине позвани су да посјете Херцег Нови од 13. до 28. фебруара и уживају у програмима највеселије и највеће феште у региону.

Глумица Татјана Бошковић, почасни грађаним Херцег Новог и отвара 57. Празник мимозе.

"Данас овдје са много сунца и много осмијеха. Ја једва чекам 13. да почнемо и вјероватно ћемо завршити левитирајући од радости. У Требињу се осјећам чаробно, међу овим лијепим момцима и прелијепим дјевојкама. Ништа ми не сметају моје године да се поистоветим са њима", рекла је Бошковић за АТВ.

