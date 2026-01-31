Татјана Бошковић у Требињу: Овдје се осјећам чаробно

Аутор:Теодора Бјелогрлић
31.01.2026
12:20
Требиње данас ужива у мирису мимозе и веселој карневалској атмосфери. Новљанске мажоретке и Градска музика из Херцег Новог прошетале су улицама града уз звуке тромбоњера, доносећи дух Медитерана на југ Српске.
Свечаним дефилеом каравана, уз забаву, пјесму и дијељење мимозе, грађани и гости Требиња и околине позвани су да посјете Херцег Нови од 13. до 28. фебруара и уживају у програмима највеселије и највеће феште у региону.
Глумица Татјана Бошковић, почасни грађаним Херцег Новог и отвара 57. Празник мимозе.
"Данас овдје са много сунца и много осмијеха. Ја једва чекам 13. да почнемо и вјероватно ћемо завршити левитирајући од радости. У Требињу се осјећам чаробно, међу овим лијепим момцима и прелијепим дјевојкама. Ништа ми не сметају моје године да се поистоветим са њима", рекла је Бошковић за АТВ.
