Logo
Large banner

Новац стиже за 4 знака: Они ће изненада добити паре до 7. фебруара

31.01.2026

12:10

Коментари:

0
Новац стиже за 4 знака: Они ће изненада добити паре до 7. фебруара
Фото: Pixabay

Док већина нас са зебњом провјерава стање у банци и броји дане до првог, универзум је припремио изненађење које ће промијенити све за ова 4 знака. Они ће изненада добити паре до 7. фебруара.

Звијезде су се коначно намјестиле и некима стижу озбиљне паре на рачун. Крај јануара и почетак фебруара за 4 знака ће бити пријатно изненађење. Ближи се пун Мјесец у Лаву (1. фебруар), а ми играмо још један звјездани рулет, тако да ће поједини знакови имати више среће, па ће успјети да зараде новац до 7. фебруара.

У знаку Водолије је права планетарна журка, тако да се све брзо мијења и нема гаранција за успјех, па треба бити опрезан са улагањима.

Међутим, појединим знаковима ће положај планета одговарати, па ће изненада добити паре или зарадити велики новац у наредних седам дана.

1. Водолија

Сезона вашег знака доноси вам пуно могућности, не само финансијских, него на свим пољима. Добићете и вриједне поклоне.

2. Близанци

Можете да зарадите посредством иностранства. Такође, можете да остварите сарадњу са иностраном фирмом.

3. Вага

Креативни хоби лако може да се претвори у уносан бизнис. Сада се снови претварају у стварност, тако да све ваше идеје могу да се уновче.

4. Јарац

Наглашено поље финансија доноси вам зараду из најмање два извора. Због тога ћете бити финансијски задовољни, преноси Крстарица.

Подијели:

Тагови:

Хороскоп

астрологија

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Евро паре новац

Занимљивости

Срећа и изобиље стижу на велика врата: Ова 4 знака коначно могу одахнути

13 ч

0
horoskop astrologija

Занимљивости

Шта нам звијезде доносе данас?

16 ч

0
Ова 3 знака хороскопа ће ускоро лежати на парама

Занимљивости

Ова 3 знака хороскопа ће ускоро лежати на парама

1 д

0
БиХ и Србија су на 100, Данска на свега 2 одсто: Нова мапа запањила све

Занимљивости

БиХ и Србија су на 100, Данска на свега 2 одсто: Нова мапа запањила све

1 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

22

09

Ратовао у БиХ, осуђени терориста, сада хоће у Градско вијеће Бирмингема

21

57

Људи гледали свађу Новака и Јелене Ђоковић: Дуго смо глумили

21

52

Стиже бомба: Милиони на удару смртоносне олује

21

41

Ово су наводне фотографије Српкиње Бојане Бањац из Епстајнових фајлова

21

27

Мило Ђукановић проговорио о његовом имену у фајловима Џерија Епстајна

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner