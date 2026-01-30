Logo
БиХ и Србија су на 100, Данска на свега 2 одсто: Нова мапа запањила све

30.01.2026

Процентулани приказ сваке европске државе који се заиста налази у Европи, изненадио је многе, прије свега због Гренланда који је посљедњих недјеља "врућа тема".

У тренутку када расту тензије између Сједињених Америчких Држава и Данске због Гренланда и док цијели свијет са језом чека расплет, на сајту "Брилиант Мапс" појавила се нова мапа Европе.

Овај пут Стара дама је обојена у нијансама црвене, плаве и зелене боје, а аутори су истражили колико се територије сваке европске државе заиста налази у Европи.

Ранг листа

За многе је највеће изненађење Данска, која има само два процента своје територије у Европи због огромне величине Гренланда.

Слично томе, само 23 одсто површине Русије се налази у Европи, упркос томе што већина становништва сваке од ових земаља живи у европском дијелу.

Ево ранг листе земаља по проценту њихове територије који се налази у Европи (од најмањег ка највећем):

  • Кипар - 0%
  • Данска - 2% (због Гренланда)
  • Турска – 3%
  • Казахстан - 15%
  • Русија - 23%
  • Холандија - 74%
  • Француска - 81%
  • Грчка - 99%
  • Италија - 99%
  • Норвешка - 99% (Боуветово острво)
  • Португал - 99% (Азори и Мадеира)
  • Шпанија - 99% (Канарска острва, Цеута и Мелила)
  • Уједињено Краљевство - 99% (вјероватно би требало да буде 100 одсто, јер британске прекоморске територије се третирају одвојено од Уједињеног Краљевства, за разлику од Француске и Холандије).

Ових 29 земаља има територије само у Европи:

На мапи су приказане и земље чије територије су стопроцентуално у Европи.

Међу њима су, наравно и БиХ Србија.

  • Србија,
  • Албанија,
  • Аустрија,
  • Белгија,
  • Босна и Херцеговина,
  • Бугарска,
  • Хрватска,
  • Чешка,
  • Естонија,
  • Финска,
  • Њемачка,
  • Мађарска,
  • Исланд,
  • Ирска,
  • Летонија,
  • Литванија
  • Луксембург,
  • Црна Гора,
  • Сјеверна Македонија,
  • Пољска,
  • Румунија,
  • Словачка,
  • Словенија,
  • Швајцарска,
  • Монако,
  • Сан Марино,
  • Лихтенштајн,
  • Андора,
  • Ватикан и
  • Малта.

На основу географских мапа, док се већина европских земаља у потпуности налази унутар континента, неколико трансконтиненталних земаља има само дио своје копнене масе у Европи.

Примјетно је да се само око 25 одсто укупне површине Русије налази у Европи, иако она и даље покрива 39,5 процената укупне европске површине.

Шест чињеница о Гренланду

Што се тиче "врућег" Гренланда, ријеч је о самоуправној аутономној територији унутар Краљевине Данске, али географски, он је дио сјеверноамеричког континента - налази се сјевероисточно од Канаде и сјеверозападно од Исланда.

Географски положај: Смјештен између Арктичког и Атлантског океана, Гренланд је највеће неконтинентално острво на свијету. Налази се на Сјеверноамеричкој тектонској плочи.

Политички статус: Иако је географски дио Сјеверне Америке, историјски и политички је повезан са Европом (посебно Норвешком и Данском) више од миленијума.

Аутономија: Иако је дио Данског краљевства, Гренланд има своју владу (Налаккерсуисут) и парламент (Инатсисартут), са широком аутономијом додијељеном 1979. и 2009. године.

Одбрана и спољни послови: Данска задржава контролу над спољним пословима, одбраном и безбједносном политиком.

Сусједне нације: Најближи сусјед му је Канада, са којом дијели поморску и копнену границу на острву Ханс.

