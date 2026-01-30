БиХ и Србија су на 100, Данска на свега 2 одсто: Нова мапа запањила све

Извор:
Процентулани приказ сваке европске државе који се заиста налази у Европи, изненадио је многе, прије свега због Гренланда који је посљедњих недјеља "врућа тема".
У тренутку када расту тензије између Сједињених Америчких Држава и Данске због Гренланда и док цијели свијет са језом чека расплет, на сајту "Брилиант Мапс" појавила се нова мапа Европе.
Овај пут Стара дама је обојена у нијансама црвене, плаве и зелене боје, а аутори су истражили колико се територије сваке европске државе заиста налази у Европи.
За многе је највеће изненађење Данска, која има само два процента своје територије у Европи због огромне величине Гренланда.
Слично томе, само 23 одсто површине Русије се налази у Европи, упркос томе што већина становништва сваке од ових земаља живи у европском дијелу.
Ево ранг листе земаља по проценту њихове територије који се налази у Европи (од најмањег ка највећем):
На мапи су приказане и земље чије територије су стопроцентуално у Европи.
Међу њима су, наравно и БиХ Србија.
На основу географских мапа, док се већина европских земаља у потпуности налази унутар континента, неколико трансконтиненталних земаља има само дио своје копнене масе у Европи.
Примјетно је да се само око 25 одсто укупне површине Русије налази у Европи, иако она и даље покрива 39,5 процената укупне европске површине.
Што се тиче "врућег" Гренланда, ријеч је о самоуправној аутономној територији унутар Краљевине Данске, али географски, он је дио сјеверноамеричког континента - налази се сјевероисточно од Канаде и сјеверозападно од Исланда.
Географски положај: Смјештен између Арктичког и Атлантског океана, Гренланд је највеће неконтинентално острво на свијету. Налази се на Сјеверноамеричкој тектонској плочи.
Политички статус: Иако је географски дио Сјеверне Америке, историјски и политички је повезан са Европом (посебно Норвешком и Данском) више од миленијума.
Аутономија: Иако је дио Данског краљевства, Гренланд има своју владу (Налаккерсуисут) и парламент (Инатсисартут), са широком аутономијом додијељеном 1979. и 2009. године.
Одбрана и спољни послови: Данска задржава контролу над спољним пословима, одбраном и безбједносном политиком.
Сусједне нације: Најближи сусјед му је Канада, са којом дијели поморску и копнену границу на острву Ханс.
Percentage of Each European Country’s Land That Is Actually in Europe https://t.co/Bug8LqebAu преко корисника @brilliantmaps— Arsil (@arsagarson) January 30, 2026
