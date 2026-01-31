Logo
Орбан: Европљани не желе Украјину у ЕУ

31.01.2026

13:07

Орбан: Европљани не желе Украјину у ЕУ
Фото: Tanjug/Photo/Geert Vanden Wijngaert

Мађарски премијер Виктор Орбан рекао је да Европљани не желе да њихов новац одлази Украјини, нити желе Украјину у ЕУ.

"Уколико Централна Европа остане јака и буде поступала мудро Западна Европа ће је слиједити и приморати своје лидере да промијене курс. Вријеме је за устанак, ова битка мора бити добијена!", написао је Орбан на "Иксу".

Ако је нека држава ЕУ у рату, каже Орбан, онда и је и ЕУ у рату.

"Управо зато је чланство Украјине у ЕУ у било којој форми за нас неприхватљиво. Штавише, то би уништило мађарску привреду, поготово пољопривреднике, који се муче због јефтиних украјинских производа произведеним по другачијим технологијама који су преплавили Европу", рекао је Орбан.

Он је подсјетио да су Мађарска, али и земље централне Европе, најближе Украјини и највише осјете посљедице те апсурдне политике.

Орбан је истакао да су се зато фармери Пољске, Румуније, Мађарске и Словачке ујединили да се то заустави по сваку цијену.

